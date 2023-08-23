На улицу Татьяны Снежной в Новосибирске вновь вернулись заправщики-нелегалы

На Плющихинском жилмасиве утром, 23 августа, местные жители снова заметили «наливайки». Точка расположилась на улице Татьяны Снежиной, в районе дома № 48. Об этом сообщает читатель Infopro54.

— Вчера везде прошла информация, что на Плющихинском была ликвидирована незаконная заправка. Сегодня они уже стоят и заправляют. Причем, в пабликах люди писали, что на месте они появились уже через пару часов. Правда сейчас они осторожничают, меняют машины и открывают фургон только когда подъезжает клиент на заправку. И убрали все надписи со своих наливаек, — рассказала местная жительница Татьяна.

Закон позволяет привлечь таких нелегалов к административной ответственности. Очень редко, когда по факту торговли топливом возбуждаются уголовные дела.

Эвакуированные транспортные средства тоже возвращают впоследствии этим бизнесменам. Поэтому ущерб от того, что на заправщиков составили административный протокол и выписали штраф, несоизмерим с получаемой прибылью.

— Направим туда проверку еще раз, — прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска закрыла незаконную АЗС на Малыгинском рынке.