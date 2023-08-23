Рекламодателям

На улицу Татьяны Снежной в Новосибирске вновь вернулись заправщики-нелегалы

  • 23/08/2023, 10:55
Автор:
незаконный перелив топливо
Буквально вчера, 22 августа, прокуратура ликвидировала незаконную точку. Но нелегальный бизнес продолжает процветать.

На Плющихинском жилмасиве утром, 23 августа, местные жители снова заметили «наливайки». Точка расположилась на улице Татьяны Снежиной, в районе дома № 48. Об этом сообщает читатель Infopro54.

— Вчера везде прошла информация, что на Плющихинском была ликвидирована незаконная заправка. Сегодня они уже стоят и заправляют. Причем, в пабликах люди писали, что на месте они появились уже через пару часов. Правда сейчас они осторожничают, меняют машины и открывают фургон только когда подъезжает клиент на заправку. И убрали все надписи со своих наливаек, — рассказала местная жительница Татьяна.

Закон позволяет привлечь таких нелегалов к административной ответственности. Очень редко, когда по факту торговли топливом возбуждаются уголовные дела.

Эвакуированные транспортные средства тоже возвращают впоследствии этим бизнесменам. Поэтому ущерб от того, что на заправщиков составили административный протокол и выписали штраф, несоизмерим с получаемой прибылью.

Направим туда проверку еще раз, — прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска закрыла незаконную АЗС на Малыгинском рынке.

Фото Infopro54

190

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура незаконная торговля бензин


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека
21/08/23 14:35
В Совфеде предложили сажать за съемку атак украинских дронов и работы ПВО
17/08/23 15:19
Ежемесячную выплату ветеранам СВО будут назначать автоматически
17/08/23 10:22
На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка

На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка

После некоторого подъема, с 2022 года российский венчурный рынок переживает спад.
Читать статью >>
Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ

Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ

В рамках форума «Технопром-2023» обсуждалось создание российско-белорусской станции «Бел-СИ».
Читать статью >>
Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия

Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия

Это один из ключевых вызовов, с которыми придется бороться региональным и федеральным органам власти при внедрении прорывных технологий в экономику РФ.
Читать статью >>
Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

Борьба за статус: Академгородок хочет выйти из состава Новосибирска

Вопрос о своем суверенитете Академгородок поднимет после выборов губернатора.
Читать статью >>
Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Ростех представил на Технопроме в Новосибирске элементы перспективного двигателя для легких вертолетов

Одной из платформ для применения гибридной силовой установки может стать летательный аппарат вертикального взлета с неподвижным крылом.
Читать статью >>
На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

Пропускная способность комплекса составит 512 человек в день.
Читать статью >>
На Технопроме подписано соглашение о создании селекционного семеноводческого центра

На Технопроме подписано соглашение о создании селекционного семеноводческого центра

Он будет создан в Новосибирске в рамках государственно-частного партнерства.
Читать статью >>
Новосибирскгражданстрой построит в городе современный картинг за 60 млн рублей

Новосибирскгражданстрой построит в городе современный картинг за 60 млн рублей

Для развития технических видов спорта среди молодежи и проведения массовых мероприятий.
Читать статью >>
Концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей

Концессионная школа в Новосибирске подорожала до 3,6 млрд рублей

По сравнению с 2021 годом расходы на школу выросли более чем на 1,1 млрд рублей.
Читать статью >>
Эксперты оценили, как иск Генпрокуратуры скажется на работе «Сибэко»

Эксперты оценили, как иск Генпрокуратуры скажется на работе Сибэко

Почувствуют ли это потребители — жители Новосибирска?
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На «Технопром-2023» в Новосибирске обсудили развитие логистики, транспорта и дорог
23/08/23 11:11
Власть Общество
В Новосибирске появится завод холодильников RBT.ru
23/08/23 11:08
Бизнес
В Новосибирске рядом с Краеведческим музеем появился пандус
23/08/23 10:59
Власть Общество
На улицу Татьяны Снежной в Новосибирске вновь вернулись заправщики-нелегалы
23/08/23 10:55
Общество
Новосибирский прокурор наказал директора из-за школьных туалетов
23/08/23 10:43
Право&Порядок
ФСБ поймала банду черных лесорубов под Новосибирском
23/08/23 10:26
Происшествия
На Технопроме в Новосибирске обсудили перспективы венчурного рынка
23/08/23 10:14
Рынки Финансы
На четвертом мосту в Новосибирске осталось смонтировать последнюю пару вант
23/08/23 9:37
Город
В Новосибирской области зафиксировано землетрясение
23/08/23 9:31
Происшествия
Белоруссия заинтересовалась синхротроном СКИФ
23/08/23 9:19
Наука Технологии
Для ускорения технологического прогресса не хватает межведомственного взаимодействия
23/08/23 8:37
Власть Технологии
Волонтеры нашли двух новосибирских бабушек, которые ушли за грибами
23/08/23 0:08
Общество
Школьницу, погибшую на экскурсии в Москве, похоронят в Новосибирске
22/08/23 23:46
Общество
Смертельная экскурсия: что известно о погибшей в Москве новосибирской школьнице
22/08/23 23:16
Происшествия
Для Дюймовочки: самую маленькую квартиру продают в Новосибирске
22/08/23 18:45
Недвижимость
Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку
22/08/23 18:32
Общество
Прохожий случайно заметил пожар в общежитии Новосибирска и спас жильцов
22/08/23 17:44
Происшествия
В Новосибирской области застраховано более 130 га посевов
22/08/23 17:26
Агропром Страхование
Калоша стал двухсотым новорожденным в Коченевском районе Новосибирской области
22/08/23 17:16
Общество
Смертельное ДТП произошло на трассе Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий
22/08/23 16:56
Происшествия
Популярное
Путин констатировал обвал рождаемости в стране
23/08/23 10:10
Агроном Шубина рассказала, когда в Новосибирске можно копать картошку
22/08/23 18:32
Общество
«Четыре феерически вкусных рецепта»: шеф Ивлев рассказал, что приготовить из кабачков
22/08/23 16:34
В трехстороннем трейде по обмену Карлссона больше всех выиграл «Монреаль»
22/08/23 16:22
С 23 августа по 15 сентября 2023 Меркурий станет ретроградным уже в третий раз
22/08/23 15:16
Дарит немножко счастья: сибирячка продает фото котят за 7 миллионов рублей
21/08/23 18:27
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером конкурса «Академина -2023»
23/08/23 10:28
Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-3 лучших премиальных карт
23/08/23 9:00
ВТБ определил самые «ипотечные» российские регионы
22/08/23 16:49
Бонусные рубли программы «Уралсиб Бонус» можно потратить на железнодорожное путешествие
22/08/23 12:53
Банк «Левобережный» бесплатно обновляет интернет-банк
21/08/23 16:56
Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома
21/08/23 10:29

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска