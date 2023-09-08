Синоптики рассказали, какая погода ожидает новосибирцев в выходные 9-10 сентября

Яндекс Погода изучила данные метеонаблюдений и с помощью технологии «Метеум» выяснила, какая температура ожидает новосибирцев в выходные дни 9-10 сентября.

— Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Новосибирске ожидается облачная погода, а среднесуточная температура составит +17°. В воскресенье, 10 сентября, будет также облачно. Температура воздуха прогреется до +20°, — рассказал руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

По данным Яндекс Погоды, 9 сентября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +17°. Скорость ветра с утра составит 1 м/с, а вечером — 2 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, ожидается облачная погода. Утром температура воздуха достигнет +12°. Днём она поднимется до +20°, а вечером опустится до +19°.

По данным сайта Gismeteo, 9-10 сентября, максимальная температура воздуха составит +18+19 градусов. Ночная температура опустится до +8 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее редакция сообщала, что спасатели Новосибирска советуют воздержаться от купания в выходные дни. Отмечается, что вода уже достаточно холодная для купания, не стоит рисковать жизнью и здоровьем.