В Новосибирской области идет второй день выборов губернатора

В Новосибирске 9 сентября начался второй день выборов губернатора. По данным облизбиркома в 8.00 часов регионе открылись 1 804 постоянных избирательных участка на выборах Губернатора Новосибирской области, а также 9 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (СИЗО и медицинские учреждения).

По данным дистанционного электронного голосов, в Новосибирской области проголосовали 52 095 избирателей, или 58% от участников ДЭГ. Всего на участие в дистанционном электронном голосовании зарегистрировалось 89 117 новосибирцев.

Явка в первый день на 20.00, 8 сентября, составила 10,08%, проголосовали 210 508 избирателей (без учета дистанционного голосования). На 20.53 в Новосибирской области проголосовали 45 698 избирателей, или 51% от участников ДЭГ.

По явке в лидерах в Новосибирской области: Здвинский район – 28,31% (3 005 избирателей); Усть-Таркский район – 27,10% (2 179 избирателей); Сузунский район – 26,15% (5 875 избирателей). Наименьшую явку по итогам первого дня показали в Новосибирской области: город Бердск – 8,38% (проголосовали 6 975 избирателей); Новосибирский район – 8,03% (проголосовали 10 650 избирателей); р.п. Кольцово – 6,53% (проголосовали 952 избирателя).

Явка по городу Новосибирску составила 5,43% (проголосовали 63 417 избирателей). В городе по явке лидирует Железнодорожный район. В первый день голосования здесь отдали свой голос 7,12%. На втором месте Центральный район – 6,72% (проголосовали 3 556 избирателей) и замыкает тройку лидеров Дзержинский район – 6,47% (проголосовали 7 374 избирателя). Меньше всего избирателей проголосовали в Первомайском районе – 4,85% (проголосовали 3 321 избиратель); Октябрьском районе – 4,77% (проголосовали 8 165 избирателей) и Ленинском районе – 4,61% (проголосовали 10 277 избирателей).

По данным облизбиркома, 8 сентября на избирательных участках работали 750 наблюдателей, в том числе от политических партий — 218 наблюдателей, от кандидатов — 23 наблюдателя, от Общественной палаты Новосибирской области — 509 наблюдателей.

Напомним, за пост главы региона борются 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». Проголосовать можно до 8 вечера 10 сентября.

Ранее редакция сообщала, что явка на выборах губернатора в Новосибирской области 8 сентября составила 10,08%.