На последние звонки в Новосибирске ожидаются холода

В день последнего звонка в Новосибирске ожидается прохладная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным местного Гидрометцентра, на этой неделе в Новосибирск придет тепло, которое задержится до 23 мая. Но стоит отметить, что впоследствии ожидаются холода.

Сервис «Яндекс.Погода» рекомендует выпускникам одеться потеплее. Утром 25 мая от +9 до +13 градусов, в дневные часы — до +16. Обратим внимание, что осадков в этот день, по данным сервиса, не будет.

Ранее стало известно, что с 23 по 26 мая 2023 года в школах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года.

Отмечается, что с 24 мая начнется основной этап ГИА по истории, физике и биологии в 9-х классах.

— Обязательные предметы русский и математика. Завершится основной период 1 июля, — уточнили в мэрии.

11-классники начнут сдавать ЕГЭ с 26 мая. Выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Обязательные экзамены — русский и математика. Завершится сдача ЕГЭ 1 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году.