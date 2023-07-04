В Новосибирске с 5 по 7 июля пройдут соревнования по шоссейному велосипедному спорту

С 5 по 7 июля в Новосибирске пройдут XXXVII Всероссийские соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. Об этом сообщили в мэрии города Новосибирска. Его участниками станут 80 15-16 летних спортсменов из Новосибирска, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Тюменской областей, Красноярского и Алтайского края.

В 2023 году соревнования состоятся на территории вокруг нового ЛДС «Арена» по дороге, ведущей к ледовому дворцу. На время подготовки и проведения соревнований 5, 6 и 7 июля с 9.00 до 18.00 временно прекращается движение на следующих участках:

по автомобильной дороге от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

по автомобильной дороге от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории Многофункциональной ледовой арены со всеми прилегающими выездами.

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.

Также ограничивается стоянка и запрещается парковка транспорта с 00.10 часов 4 июля до 18 часов 7 июля:

на автомобильной дороге от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от перекрестка с ул. Стартовой до пляжа «Наутилус»;

на автомобильной дороге от пляжа «Наутилус» вдоль Многофункциональной ледовой арены на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории Многофункциональной ледовой арены и на всех прилегающих парковках;

на ул. Стартовой на участке от внутриквартального проезда у здания № 1 на ул. Стартовой до автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус».

Напомним, 50 лет назад 25 мая 1973 проводилась многодневная велогонка по маршруту Новосибирск — р.п. Ордынское — Новосибирск. Безопасность движения 170 велосипедистов обеспечивал экипаж Госавтоинспекции в составе младших сержантов милиции Дмитрия Байдуги и Александра Шабалдина. На 64-м километре навстречу колонне велосипедистов выехал грузовой автомобиль с прицепом. Столкновение со спортсменами было неминуемо. Они подставили борт своей машины под удар. Спасли жизни участникам велогонки ценой своих жизней. Именами мужественных милиционеров названы улицы в рабочем посёлке Ордынское, а в 2011 году на месте их гибели, недалеко от села Новопичугово, был установлен мемориал.

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