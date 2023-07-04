Эксперты рассказали на какой срок россияне предпочитают размещать вклады в банках

По оценке ВТБ, российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты на сроком 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода.

В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года, когда на продукты сроком 6 месяцев приходилось в среднем 30% открываемых депозитов. Одновременно снизился спрос на краткосрочные инструменты: по статистике ВТБ, во втором квартале они занимают около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам апреля-июня составила 15%, увеличившись за год на 7 пп.