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В Новосибирске с помощью ИИ осуществили проекты новых станций метро

  • 04/08/2025, 14:20
В Новосибирске с помощью ИИ осуществили проекты новых станций метро
Жители столицы Сибири активно обсуждают эти видео, призывая власти сосредоточиться на реальном развитии подземки, а не на виртуальных проектах

В начале августа в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие новые станции новосибирского метрополитена.

Ролик, размещенный в многочисленных новосибирских сообществах, связывают с одной из социалистических партий. В описании к видео говорится о том, что активисты «Справедливой России – За правду» провели пикеты, напоминая о планах по развитию новосибирского метро, рассчитанных на период с 2030 по 2050 годы.

Утверждается, что в то время как реальные работы продвигаются медленно, нейросети уже создают для новосибирцев впечатляющую картину будущего, где существуют станции «Гусинобродское шоссе», «Выборная», «Площадь Станиславского» и «Чистая Слобода».

В самом видео, где анимированные персонажи в цветах партии проводят виртуальный опрос среди прохожих у новых станций, звучат достаточно острые комментарии.

— Мы этого ждали, это гораздо важнее, чем «Спортивная», которую, кстати, до сих пор не открыли, — говорит «участник опроса» у станции «Гусинобродское шоссе».

— Обещанного три года ждут, а мы ждали гораздо дольше… Наконец-то это случилось! Даже Станиславский сказал бы: «Не верю!», — добавляет женщина у входа на станцию «Площадь Станиславского».

виртуальный опрос среди прохожих

Местные жители делятся своими соображениями.

«Станция метро «Чистая слобода» прямо за нами. Раньше на 100 000 жителей было всего несколько электричек до города, в часы пик – настоящий кошмар. Метро значительно облегчит нам жизнь».

«За вами – станция метро «Выборная». Почитайте отзывы в интернете, и вы все поймете. Раньше были бесконечные пробки, а теперь хоть часть людей пересядет на метро. Мы очень рады».

Пользователи сети активно поддерживают идею расширения метро. В комментариях сообщества «Новосибирск 24/7» несколько раз упоминается станция «Чистая слобода», а также высказываются предложения о продлении метро до Затулинки и строительства станций в направлении «Родников» и «Снегирей».

Источник фото: скрины из видео-ролика  предоставлены пресс-службой «Справедливой России – За правду»

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Справедливая Россия метро в Новосибирске


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