В Новосибирске с помощью ИИ осуществили проекты новых станций метро

В начале августа в социальных сетях появились видеоролики, демонстрирующие новые станции новосибирского метрополитена.

Ролик, размещенный в многочисленных новосибирских сообществах, связывают с одной из социалистических партий. В описании к видео говорится о том, что активисты «Справедливой России – За правду» провели пикеты, напоминая о планах по развитию новосибирского метро, рассчитанных на период с 2030 по 2050 годы.

Утверждается, что в то время как реальные работы продвигаются медленно, нейросети уже создают для новосибирцев впечатляющую картину будущего, где существуют станции «Гусинобродское шоссе», «Выборная», «Площадь Станиславского» и «Чистая Слобода».

В самом видео, где анимированные персонажи в цветах партии проводят виртуальный опрос среди прохожих у новых станций, звучат достаточно острые комментарии.

— Мы этого ждали, это гораздо важнее, чем «Спортивная», которую, кстати, до сих пор не открыли, — говорит «участник опроса» у станции «Гусинобродское шоссе». — Обещанного три года ждут, а мы ждали гораздо дольше… Наконец-то это случилось! Даже Станиславский сказал бы: «Не верю!», — добавляет женщина у входа на станцию «Площадь Станиславского».

Местные жители делятся своими соображениями.

«Станция метро «Чистая слобода» прямо за нами. Раньше на 100 000 жителей было всего несколько электричек до города, в часы пик – настоящий кошмар. Метро значительно облегчит нам жизнь».

«За вами – станция метро «Выборная». Почитайте отзывы в интернете, и вы все поймете. Раньше были бесконечные пробки, а теперь хоть часть людей пересядет на метро. Мы очень рады».

Пользователи сети активно поддерживают идею расширения метро. В комментариях сообщества «Новосибирск 24/7» несколько раз упоминается станция «Чистая слобода», а также высказываются предложения о продлении метро до Затулинки и строительства станций в направлении «Родников» и «Снегирей».