Кассация поддержала выселение новосибирского ресторана Skopin из убежища

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Фэт-Премиум» (владелец ресторана Skopin), оставив в силе решение о выселении заведения из защитного сооружения на улице Колыванской, 8. Решение было вынесено 8 июля текущего года. Infopro54 ознакомился с судебным постановлением.

Конфликт возник из-за несанкционированной перепланировки помещений убежища, которое ресторан арендовал у мэрии с 2019 года. В ходе проверок 2022–2024 годов были выявлены нарушения: демонтаж перегородок, установка стеклянных конструкций и создание проемов без согласования. Несмотря на предписания восстановить исходную планировку и уплатить штраф, арендатор не устранил нарушения, говорится в решении суда. Суды нескольких инстанций признали требования мэрии обоснованными, указав, что переустройство убежища противоречит условиям договора и его назначению. Кассация отклонила доводы ресторана о «неопределенности предмета аренды», подтвердив, что помещение было четко идентифицировано в документах.

— Как верно отмечено судами, уведомление мэрии содержит требование в срок до 25 августа 2022 года уплатить штраф, привести в соответствие фактическое состояние объекта недвижимости кадастровому паспорту. В случае отказа устранить нарушение и оплатить штраф, истец предложил ответчику расторгнуть договор и освободить арендуемое помещение, в противном случае арендодатель оставляет за собой право обратится в арбитражный суд с соответствующим иском, что и было сделано истцом. Подписывая договор аренды, ответчик был осведомлен о наличии подпункта, где стороны предусмотрели уплату штрафа арендатором при осуществлении реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предварительного разрешения арендодателя в размере 20 % от размера годовой арендной платы. По требованию арендодателя договор расторгается досрочно в судебном порядке в случае проведения арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без разрешения арендодателя. Из поведения ответчика намерение добровольно и оперативно урегулировать возникшие разногласия во внесудебном порядке не усматривается. Суждения, изложенные в кассационной жалобе, также не подтверждают такого намерения ответчика, — указано в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

«Фэт-Премиум», согласно решению суда, обязан освободить помещение и вернуть его в исходное состояние. Решение может быть обжаловано в Верховном Суде РФ в течение двух месяцев.

Напомним, ресторан Skopin был открыт известным ресторатором Яном Скопиным, который развивал проекты в Омске и Новосибирске. Этот ресторан вошел в пятерку лучших заведений Сибири по версии премии WHERETOEAT-2024. Ян Скопин ушел из жизни в октябре 2024 года.