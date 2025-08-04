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Приставам передали долги новосибирцев за ЖКХ на 560 млн рублей

  • 04/08/2025, 14:00
Автор: Юлия Данилова
Приставам передали долги новосибирцев за ЖКХ на 560 млн рублей
Управляющие компании настаивают на привлечении коллекторов к взысканию этой задолженности

Только 3% исполнительных производств, которые находятся в работе Федеральной службы судебных приставов в Новосибирской области, касаются задолженности за услуги ЖКХ. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщил врио руководителя главного управления ФССП по Новосибирской области Федор Плесовских

— В этом году в органы принудительного исполнения предъявили исполнительстве документы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму 561 млн рублей, в аналогичном периоде прошлого года — 636 млн рублей. При этом отмечается снижение предъявленных исполнительных документов на 20 тысяч по сравнению с прошлым годом, — пояснил Плесовских.

По его словам, в 2025 году судебными приставами взыскано 376 млн долгов за ЖКХ.

—  Если граждане находятся в тяжелой жизненной ситуации, которым сложно оплатить задолженность, они вправе обратиться с заявлением в Службу судебных приставов о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица. Граждане-должники также могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства дистанционно (через сайт ФССП России или личный кабинет на Госуслугах) или прийти лично в отделение судебных приставов, — отметил Федор Плесовских.

Напомним, в конце июля стало известно, что управляющие компании просят законодателей разрешить передавать долги граждан за услуги ЖКХ в работу коллекторам. Соответствующее обращение Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) направила спикеру Госдумы Вячеславу Володину и в Минстрой РФ. Для этого необходимо внести поправки в Жилищный кодекс РФ.

Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявлял, что он против этой инициативы.

— Начать с помощью коллекторов выбивать коммуналку — это совсем беспредел. Особенно, зная, как работают подобные «агенты». Несмотря на законные ограничения, они все равно зачастую творят что хотят. Когда людям нечем платить, их не заставят ни коллекторы, ни кто другой — денег просто нет!, —  заявил парламентарий в своих соцсетях.

Он напомнил, что изношенность сетей в ряде регионов достигла 80%, и это приводит к ежегодному росту коммунальных аварий.

Напомним, с 1 июля в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. По разным оценкам, общий долг населения за ЖКУ достигает около 1,5 триллиона рублей. Судя по комментариям в соцсетях, а также информации, которую некоторые УК вывешивают на подъездах, у некоторых собственников квартир задолженность по услугам ЖКХ составляет несколько сот тысяч рублей.

В прошлом году в 2024 году Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства направил в суды более 27 тысяч заявлений на взыскание задолженности по капремонту на сумму 237 миллионов рублей. Большую часть этих средств должники уже погасили. В 2025 году фонд планирует направить в суд более 40 тысяч заявлений на сумму 350 миллионов рублей.

В июле в АО «СГК-Новосибирск» и ООО «Новосибирская теплосетевая компания» посчитали долги за предоставленное тепло в Новосибирске. Совокупная задолженность потребителей по итогам первого полугодия 2025 года превысила 2 млрд рублей, из них 967 млн рублей задолжали жилищные организации, сообщала пресс-служба АО «СГК-Новосибирск».

В августе в Госдуму внесли законопроект, предлагающий увеличить штрафы за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) — с 50% до 100% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что повышение тарифов на ЖКХ происходит регулярно, но при этом качество услуг зачастую не улучшается.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске по решению ФАС снижены тарифы за ЖКХ

Фото Infopro54, автор: Татьяна Краснова.

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : коллекторы Долги за ЖКХ


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