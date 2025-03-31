В Новосибирске сайты закрыли за незаконную продажу SIM-карт

В результате проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Новосибирска, были выявлены и устранены нарушения законодательства в сфере связи. Совместно с полицией и Роскомнадзором, прокуратура организовало рейды в торговых точках и местах массового скопления людей, чтобы установить факты незаконной продажи SIM-карт.

— В ходе проведения контрольной закупки выявлен факт продажи сим-карт оператора мобильной связи без предъявления документа, удостоверяющего личность гражданина, без заключения договора об оказании услуг связи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего закон, было возбуждено административное дело. По решению суда он был оштрафован на 30 тысяч рублей, а незаконно реализуемые сим-карты изъяты из обращения.

Кроме того, прокуратура выявила семь интернет-ресурсов, на которых размещалась информация о продаже SIM-карт и виртуальных номеров без заключения договоров, что противоречит законодательству. Ленинский районный суд признал эти сведения запрещёнными к распространению. В настоящее время доступ к указанным сайтам ограничен.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще покупать сим-карты дистанционно. За прошедший год доля дистанционных продаж возросла на 14%.