Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана

Мошенники используют в работе все новые способы обмана россиян, в том числе и новосибирцев. Теперь они вымогают деньги под угрозой изъятия домашних животных из-за якобы превышения «лимита».

Несмотря на то, что уловка новая, методы, которые используют аферисты — старая. Они обзванивают людей, представляясь сотрудниками жилищной инспекции. В разговоре обманщики выясняют количество животных, проживающих в квартире.

Если оказывается, что в квартире живет больше, чем одна собака или кошка, хозяину животных говорят, что он превысил некий норматив и грозят изъять питомцев. Для убедительности мошенники присылают ссылку на страницу с «новыми правилами», которая на самом деле является фишинговым сайтом для кражи личных данных.

Мошенники также могут начать угрожать и требовать заплатить им определённую сумму, за которую они якобы «закроют глаза» на нарушения.

Стоит отметить, что ограничения по допустимому количеству животных прописаны законодательно. Число питомцев напрямую зависит от площади помещения или земельного участка, где они содержатся. Так, в квартире на каждых 12 кв метрах может проживать только одна крупная или средняя собака, либо две мелкие. 50 кв. метров — это необходимый минимум на земельном участке для одной крупной или средней собаки или для троих мелких.

Если же количество животных превышает указанную норму, то владельцу следует принять меры для обеспечения достаточного жизненного пространства и соблюдения законодательства.

Ранее редакция сообщала, что экс-депутат Госдумы Ганзя назвала зоозащитников в Новосибирске невменяемыми.