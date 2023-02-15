В Новосибирске сдадут очередной долгострой

В 2023 году планируется завершение строительства высотки в Заельцовском районе Новосибирска, на перекрестке Красного проспекта и улицы Кропоткина, пишет КП-Новосибирск.

24-этажное здание с 93 квартирами пытаются достроить уже более 20 лет.

Согласно документу, опубликованному на муниципальном портале города, разрешение на строительство застройщику ЖСК «Садко» продлили до 25 сентября текущего года.

Ранее редакция сообщала, что к концу 2023 года должно завершиться строительство дома на улице Ивлева в Советском районе, который «строят» более 30 лет.

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