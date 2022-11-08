В Новосибирске закончат строительство старейшего долгостроя к концу 2023 года

В Новосибирске к концу 2023 года ожидается долгожданное завершение строительства старейшего долгостроя на улице Ивлева в Советском районе города, пишет КП-Новосибирск. Такая перспектива, по словам министра регионального строительства Алексея Колмакова, стала возможной благодаря новому МИПу, который лучше всего помогает решить проблемы обманутых дольщиков.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что инициатором нового МИПа выступила компания «Сибирь-Развитие», которая в рамках инвестпроекта направит около 63 млн рублей на завершение долгостроя.

Напомним, что история старейшего долгостроя на Ивлева в Новосибирске длится более 30 лет. На протяжении всего этого времени 97 дольщиков не могут получить свои квартиры. Как сообщил Алексей Колмаков, ранее власти предоставили субсидии, которые были предназначены для благоустройства придомовой территории. Теперь же вопрос окончательно разрешится благодаря реализации масштабного инвестпроекта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области актуализируют список нежилых долгостроев.