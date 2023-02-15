После «прогулов» шести и более сессий — депутат «свободен»

Сессия горсовета Новосибирска в двух чтениях утвердила изменения регламента, касающиеся досрочного лишения мандатов депутата, пропустившего сессии на протяжении полугода и более без уважительной причины, а также при его отсутствии на заседаниях в течение шести месяцев подряд. Ранее соответствующие изменения в законодательству были приняты депутатами Госдумы РФ.

Как было озвучено в ходе заседания, отсчёт для прогульщиков начнётся с мартовской сессии, а решение об «уважительности» причин отсутствия, если таковые указаны, будет принимать специальная комиссия.

— Предлагается наделить комиссию по депутатской этике полномочиями по рассмотрению письменных уведомлений депутатов и принятию решений о признанию причин отсутствия уважительными или нет, — сообщила председатель комиссии по регламенту Екатерина Козловская. — В случае невозможности прибытия на сессию, депутат должен до её начала направить уведомление председателю совета с указанием причины отсутствия. Председатель направляет все уведомления в комиссию по этике, а комиссия не реже раза в год рассматривает все уведомления. Она может принять решение о признании какой-либо причины, указанной в уведомлении, уважительной или нет.

Как уточняет председатель комиссии, факт своевременности подачи уведомления при принятии решения об «уважительности» причин — не решающий.

— Например, депутат не пришёл на сессию, а уведомление прислал через несколько дней в связи с тем, что утром попал в больницу, — поясняет Козловская. — Автоматически такая причина была бы признана неуважительной. Комиссия, рассмотрев ситуацию, может признать причину уважительной. С другой стороны, может быть ситуация, когда депутат фактически подал уведомление по всем правилам, но комиссия может признать указанную причину неуважительной.

По словам председателя горсовета Дмитрия Асанцева, решение комиссии — не окончательное, последнее слово — за последующей сессией, где у потенциального претендента на «вылет» есть шанс защититься и заручиться поддержкой большинства депутатов.

— Если причины, по которым депутат шесть и более раз подряд пропустил сессии, комиссией будут признаны неуважительными, вопрос выносится на сессию, — поясняет спикер. — Только сессия принимает решение, уважительные причины или нет. Депутат может защитить свою позицию, если он не согласен (С решением комиссии. — Ред.). По-моему, всё демократично, конкретно и понятно.

Напомним, что в настоящее время длительное время в горсовете отсутствуют депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Первый из них своё отсутствие объяснял длительной загранкомандировкой, вторая об уважительных причинах не сообщала. На февральской сессии, как сообщил в её начале Дмитрий Асанцев, оба депутата уведомили о своём отсутствии, однако официальные причины отсутствия, если таковые были указаны в уведомлениях, Асанцев озвучивать не стал.

Принятое решение вызвало возражение у остальных депутатов-коалиционеров.

— Когда мы выбирали комиссию по этике, у неё были другие полномочия, — прокомментировал депутат Антон Картавин. — Да, когда бывают споры, отдельные депутаты ведут себя некорректно, собираются уважаемые люди из разных фракций. Можем выслушать их мнение, признать его верным или неверным. А сейчас их наделяем полномочиями определять, останется ли депутат депутатом дальше или нет. Застройщик-депутат шесть месяцев не приходит на сессии и говорит, что из-за занятости на работе, а другой депутат, допустим, сидит с маленьким ребёнком, а ему скажут, что это — не уважительная причина. А, может, стоит переизбрать нашу замечательную комиссию?

В ответ на это Дмитрий Асанцев обвинил Антона Картавина в «передёргивании полномочий комиссии».

— Когда депутат не приходит на сессию шесть и более раз, комиссия по этике рассматривает, этично этот или не этично, — заявил спикер депутату. — Вы, наверное, не очень хорошо меня слышали: комиссия не принимает окончательного решения. Решение принимает сессия, которая вправе не согласиться с выводами комиссии. Ваша обеспокоенность, мне кажется, неуместна в данном вопросе.

Последовал очередной раунд пикировок

— У вас есть диплом о признании причин уважительными? Вы заканчивали «Институт Уважительности» или что-то подобное?, — пошёл в атаку Картавин.

В ответ Асанцев предложил «поставить вопрос шире».

— У нас существуют комиссия по контролю, по коррупции, профильные комиссии, — напомнил он. — Вы тогда ставьте вопрос шире, может их все переизбрать? В комиссии люди собрались адекватные, подходят к вопросам объективно. Комиссия выбрана решением совета депутатов, кандидатуры представлялись. Что не так, не могу понять.

По информации горсовета Новосибирска, комиссию по депутатской этике, помимо упомянутого Дмитрия Асанцева («Единая Россия»), представляют трое его заместителей — Николай Тямин, Евгений Яковенко (оба — «Единая Россия»), Антон Тыртышный (КПРФ), а также председатель комиссии по контролю за работой исполнительной власти Андрей Гудовский («Единая Россия»).

Ранее редакция сообщала о том, какие ещё изменения депутаты федерального уровня приняли в отношении своих муниципальных коллег.