Новосибирский карбоновый полигон презентуют на форуме «Технопром-2021»

— Темой пленарного заседания форума «Технопром-2021» будет технологическая трансформация как основа перехода к «зеленой» экономике. Эта задача, в частности, была поставлена президентом РФ на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. После пленарного заседания мы планируем провести первый съезд российских карбоновых полигонов, чтобы представители 8 субъектов РФ, где реализуются пилотные проекты, могли обсудить шаги, сделанные в этом направлении, рассказать о возникших трудностях и вариантах их решения, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Министр науки Новосибирской области Алексей Васильев уточнил, что открытие регионального карбонового полигона на базе НГУ запланировано на август. Оно пройдет в рамках «Технопрома». Кстати, на форуме также планируется дать официальный старт еще одном масштабному проекту ― строительству синхротрона «СКИФ».

― Сейчас НГУ И СО РАН активно участвуют в создании в России карбоновых полигонов. Обсуждается, как будет строиться исследовательская повестка в рамках этого проекта, как будут реализовываться практические мероприятия по декарбонизации. На форуме пройдет обсуждение со всеми участниками процесса, которое даст старт его практический реализации, ― подчеркнул Васильев.

― Задача перед пилотными проектами на федеральном уровне ставится жестко: в этом году, с августа до ноября, в зависимости от климатической зоны, в которой размещаются регионы, мы должны будем представить карбоновый полигон и открыть карбоновые фермы, ― напомнила Ирина Мануйлова. ― Сейчас определен перечень необходимого оборудования, часть уже есть в НГУ, а часть будет приобретаться на условиях разноканального финансирования. Наша главная задача — привлечь к участию в проекте бизнес.

По его словам, в проработке проекта новосибирского карбонового полигона, ферм по секвестрации углерода совместно с вузом и учеными принимают участие инновационные компании. Интерес бизнеса к этой работе, подходы по организации соответствующих ферм планируется обсудить в рамках деловых мероприятий форума.

По мнению Мануйловой, участие в создании карбонового полигона будет интересно для компаний из разных отраслей: добывающей промышленности, сельского хозяйства и т.д., так как углеродный след в ближайшей перспективе начнут подсчитывать при выпуске любой продукции. По словам замгубернатора, чем быстрее Россия сможет ответить на эти вопросы, тем быстрее отечественные предприятия будут готовы к новым мировым трендам и станут конкурентоспособны на мировых рынках.

― Сейчас можно точно сказать, что потребуется много усилий по разработке нормативной документации, подходов со стороны исследовательского сообщества и инновационных компаний. Измерить ресурсы в деньгах пока не представляется возможным ― это новое направление деятельности, фактически новая отрасль. Именно поэтому на форуме планируется обсудить пути ее развития, варианты возможных решений и понять, какое из них наиболее эффективно, ― пояснил Алексей Васильев.

Оценить объем финансовых ресурсов, необходимых для создания карбонового полигона в Новосибирской области, представители регионального правительства затруднились.

О запуске большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил 9 марта, во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Он пояснял, что все страны стремятся к декарбонизации экономики (отказу от использования нефти и природного газа в качестве топлива) ради противодействия процессам глобального изменения климата. Для этого нужна точная система учета парниковых газов: двуокиси углерода, метана, закиси азота. Министерство науки планирует разработать методики измерения потоков основных парниковых газов ― для этого и будут созданы карбоновые полигоны. В число пилотных регионов вошли Новосибирская, Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская области, Чеченская Республика и Краснодарский край.

Форум «Технопром-2021» пройдет в Новосибирске в конце августа.