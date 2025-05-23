В Новосибирске сформировали образовательные программы для Героев НовоСибири

В Новосибирской области создана необходимая база для запуска образовательной инициативы «Герои НовоСибири», предназначенной для участников специальной военной операции.

Вопросы, касающиеся подготовки, начала и развития данного проекта, были рассмотрены 22 мая на совещании в Правительстве региона под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова. Представители профильных министерств совместно обсудили содержание всех учебных модулей, составляющих основу образовательной программы «Герои НовоСибири».

Замгубернатора отметил, что первоначальный набор участников составит 30 человек, аналогичное количество будет принято на второй поток. Длительность обучения составит не менее 10 месяцев. — Учебные программы ориентированы на формирование высококвалифицированных управленческих кадров и охватывают такие области, как государственная экономическая политика, бюджетная система, инвестиционная деятельность, социально-экономическое развитие, технологическая независимость, кадровая политика и многие другие. Мы стремимся максимально оптимизировать образовательный процесс, чтобы обеспечить удобство обучения и его дальнейшую практическую пользу, — подчеркнул Константин Хальзов.

Основная цель проекта «Герои НовоСибири» – подготовка ветеранов и участников СВО к руководящим должностям в органах власти, организациях и предприятиях. Образовательную часть проекта в регионе реализует Сибирский институт управления, являющийся филиалом Президентской академии (РАНХиГС). Очная форма обучения будет проходить на базе академии, где созданы все необходимые условия: гостиничный комплекс с семейными номерами, спортивный и тренажерный залы. Учебный план программы насчитывает более 500 академических часов.

Запуск программы запланирован на 1 июля. Конечная задача проекта – интеграция участников СВО в систему управления регионом. В процессе отбора оценивался управленческий потенциал кандидатов, их компетентность в сфере государственного управления, а также аналитические способности. Многие участники удостоены государственных наград.

Напомним, что проект «Герои НовоСибири» является региональным аналогом федеральной программы «Время героев».