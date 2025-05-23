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В Циндао открылось представительство Новосибирской области

  • 23/05/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В Циндао открылось представительство Новосибирской области
В рамках церемонии открытия были подписаны три меморандума о сотрудничестве

В рамках визита официальной делегации Новосибирской области под руководством министра экономического развития региона Льва Решетникова в Китайскую Народную Республику прошла встреча делегации с руководством Зоны ШОС, департаментом коммерции Народного правительства провинции Шаньдун. Об этом сообщил специальный корреспондент Infopro54 Ольга Лисиенко с места событий.

— Также состоялась торжественная церемония открытия Информационно-делового центра Новосибирской области в Циндао. От КНР регион поприветствовал член Постоянного комитета КПК г. Циндао, Секретарь Парткома Демонстрационной зоны ШОС Чжан Синьчжу. Представительно будет работать на платформе ШОС, — пояснила Ольга Лисиенко.

Кроме того, в рамках мероприятия прошло подписание меморандумов о сотрудничестве: между министерством экономического развития Новосибирской области и Министерством коммерции Народного Правительства Циндао, между особой экономической зоной «Новосибирск» и демонстрационной зоной ШОС,  а также между Ассоциацией «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» и Административным комитетом демонстрационной зоны ШОС.

В состав новосибирской делегации также вошли представители Сибирского таможенного управления, а также более 20 предприятия региона. Среди них компании, которые занимаются экспортом продукции АПК, переработчики сельхозпродукции, логистические и транспортные компании.

Напомним, ранее Лев Решетников рассказывал, что в качестве альтернативы для открытия представительства рассматривались также Пекин и ряд других городов КНР.

— В Циндао самое большое количество переработчиков сельхозпродукции и сельхозпредприятий. Мы хотим начать продвижение региона со сферы АПК, которая у нас хорошо работает на экспорт. Циндао, возможно, не совсем удачно расположен с точки зрения логистики, но открытие представительства будет полезно с точки зрения экономики, — пояснял Решетников.

По его словам, де-юре это будет филиал центра «Мой бизнес», где будет работать команда из Новосибирской области и руководитель проекта. В его задачи будет входить помощь новосибирским компаниям в переводе договоров, организации встреч, проведении презентаций, поиске партнеров.

— Это эксперимент и мне очень хочется, чтобы он удался. Мы ждем основной запрос от компаний АПК, пищевой отрасли, но не будем отказывать и другим предпринимателям, которые хотят выйти на рынок КНР и обратятся за помощью, — добавил министр.

В 2024 году из Новосибирской области в 55 стран мира было экспортировано 2,1 млн тонн сельхозпродукции на 485 млн долларов. Больше всего экспорта сельхозпродукции приходится на Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Индию, Монголию, Турцию и Вьетнам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Циндао появится центр для сотрудничества китайского и сибирского бизнеса стало известно еще в 2020 году. Однако сроки этого открытия не назывались.

Фото Infopro54, автор: Ольга Лисиенко.

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Китая

Теги : экспорт представительство Новосибирской области импорт


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