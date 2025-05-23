Денис Рягузов назначен и.о. главы Минпромторга Новосибирской области

Денис Рягузов с 22 мая назначен исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ.

Ранее Рягузов занимал должность заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства — начальника управления промышленности и предпринимательства Новосибирской области.

На официальном сайте министерства изменения пока не внесены и главой ведомства значится Андрей Гончаров, который в настоящее время находится в СИЗО. Его обвиняют в превышении полномочий.

Стоит отметить, что 21 мая Октябрьский райсуд Новосибирска рассматривал заявление об отстранении Андрея Гончарова от должности министра. Запрос следствия был оставлен без удовлетворения. Сегодня, 23 мая, Центральный районный суд Новосибирска с учетом мнения прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя, и отстранил обвиняемого от должности до 12 июля 2025 года.

Гончаров занимал должность министра с 21 января 2019 года.

Ранее редакция сообщала, что Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области. До этого он замещал должность первого зама главы администрации р.п. Краснообск.