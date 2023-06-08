В Новосибирске школьникам разрешили приносить вентиляторы на экзамены

В Новосибирске уже больше недели стоит аномальная жара. Этот период совпал с экзаменами ГИА и ЕГЭ во всех школах региона. Для того, чтобы минимизировать риски обмороков во время экзамена, школьникам разрешили приносить вентиляторы на экзамены. Об этом сообщили «Вести-Новосибирск» со ссылкой на министра образования региона Сергея Федорчука.

Отмечается, что использование вентиляторов будут согласовывать со всеми выпускниками в аудитории, а ручные вентиляторы — проверять на наличие шпаргалок.

В одной из школ Новосибирска редакции Infopro54 подтвердили, что действительно такое устное разрешение есть и на экзамене вентиляторы используются. В областных учебных заведениях вопрос о вентиляторах в аудиториях даже не обсуждался.

— Да, в классах душновато, но мы работаем. Дети писали экзамены, как обычно, — сообщила собеседница Infopro54.

Однако, некоторые родители сомневаются, что вентиляторы, которые принесут школьники на экзамены разрешат включить. В качестве примеров они приводят Челябинск, где в 2020 году минобр также разрешал принести охлаждающие устройства на экзамены. Школы отказались их включать, ссылаясь на различные отговорки, в том числе необходимость проверки вентиляторов на пожарную безопасность и нагрузку на энергосистему школы.

Ранее редакция сообщала, что в пятницу, 9 июня, в Новосибирской области ожидается резкое похолодание.