В МЧС попросили новосибирцев не поджигать тополиный пух

В МЧС предостерегли жителей Новосибирска от поджигания тополиного пуха. Огонь может легко перекинуться на дома, машины и лес. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— Пух может проникать на чердаки, забиваться в подвалы, сараи, через открытые окна попадает в квартиры, — отметили в сообщении.

Тополиный пух полетит по Новосибирску в ближайшие дни. Ежегодно эта проблема вызывает головную боль у алергиков и вопросы к профильным подразделениям мэрии. Кстати, медики отмечают, что сам тополиный пух не является аллергеном. Однако, он адсорбирует на своей поверхности пыльцевые аллергены (пыльцу луговых и злаковых трав) и способствует их распространению, что сказывается на здоровье граждан с аллергией на пыльцу растений (поллинозом). Впрочем, на улицах и в парках города постепенно идет замена тополей на другие дереьвя, которые содержат меньше алергенов.

Напомним, что в Новосибирске на днях произошёл пожар в многоэтажном доме №19/1 по улице Краузе. Загорелись квартиры на 15, 16 и 17 этажах. Пожарным пришлось добираться до очага возгорания пешком, так как двор дома был заставлен автомобилями. К тушению привлекли 50-метровый подъёмник.

Ранее редакция сообщала о том, что короткое замыкание названо вероятной причиной пожара в больнице в Новосибирске.