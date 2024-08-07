В Новосибирске школьники изобрели четырехместный самокат

В Новосибирске дети сконструировали необычное транспортное средство из двух самокатов и доски.

На улицах возле станций метро Маркса и Студенческой можно было увидеть самокат, рассчитанный на четверых человек. Его изобретатели с ветерком катались по тротуару. В компании с парнями была девушка.

Юные «кулибины» поместили доску между двумя электросамокатами. Сначала состоялся пробный заезд, в котором участвовали три парня.

– Нам нужно в город ехать, – предложила девушка за кадром.

На следующих кадрах уже вчетвером молодые люди рассекают по тротуару на сконструированном изделии. Однако поездка не увенчалась успехом: самокат съехал с тротуара в кусты.

Жители Новосибирска были возмущены таким видом транспорта и высказали пожелание, чтобы с детьми и их родителями провели беседу.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток на самокате сбил 77-летнюю пенсионерку в Новосибирске.