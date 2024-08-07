В Новосибирске школьники изобрели четырехместный самокат

В Новосибирске дети сконструировали необычное транспортное средство из двух самокатов и доски.
На улицах возле станций метро Маркса и Студенческой можно было увидеть самокат, рассчитанный на четверых человек. Его изобретатели с ветерком катались по тротуару. В компании с парнями была девушка.
Юные «кулибины» поместили доску между двумя электросамокатами. Сначала состоялся пробный заезд, в котором участвовали три парня.
– Нам нужно в город ехать, – предложила девушка за кадром.
На следующих кадрах уже вчетвером молодые люди рассекают по тротуару на сконструированном изделии. Однако поездка не увенчалась успехом: самокат съехал с тротуара в кусты.
Жители Новосибирска были возмущены таким видом транспорта и высказали пожелание, чтобы с детьми и их родителями провели беседу.
Ранее редакция сообщала о том, что подросток на самокате сбил 77-летнюю пенсионерку в Новосибирске.
Источник фото: Нетипичный Новосибирск
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