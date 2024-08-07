Жители Новосибирска жалуются на отсутствие подхода к станции «Новосибирск-Южный»

Новосибирцы пожаловались на отсутствие подхода к станции «Новосибирск-Южный» со стороны улиц Грибоедова и Никитина.
Как рассказал сибиряк в посте группы АСТ-54, администрация района перекрыла подход, так как он находится в аварийном состоянии. По их словам, на данный момент действует обход к Южному вокзалу со стороны станции «Речной вокзал».
– Очень большой поток людей идёт именно по улице Грибоедова, но что там творится на этой улице — это ужас! Администрация Октябрьского района абсолютно ничего не хочет делать с этим, – говорится в сообщении жителя.
На предоставленном видео и фото можно увидеть заросшие кусты, отсутствие тротуара и бездомных, которые живут в коллекторе или спят в кустах.
Ранее редакция сообщала о том, что УК оштрафовали на 150 тысяч из-за опасного лифта в новосибирской многоэтажке.
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