Жители Новосибирска жалуются на отсутствие подхода к станции «Новосибирск-Южный»

Новосибирцы пожаловались на отсутствие подхода к станции «Новосибирск-Южный» со стороны улиц Грибоедова и Никитина.

Как рассказал сибиряк в посте группы АСТ-54, администрация района перекрыла подход, так как он находится в аварийном состоянии. По их словам, на данный момент действует обход к Южному вокзалу со стороны станции «Речной вокзал».

– Очень большой поток людей идёт именно по улице Грибоедова, но что там творится на этой улице — это ужас! Администрация Октябрьского района абсолютно ничего не хочет делать с этим, – говорится в сообщении жителя.

На предоставленном видео и фото можно увидеть заросшие кусты, отсутствие тротуара и бездомных, которые живут в коллекторе или спят в кустах.

Ранее редакция сообщала о том, что УК оштрафовали на 150 тысяч из-за опасного лифта в новосибирской многоэтажке.