Строители четвертого моста оправдались за пыль рифмами

Группа «ВИС» опубликовало ответ в стихах на заявление чиновников Новосибирска о то, что именно из-за строительства моста в городе происходят пылевые бури. Об этом сообщает пресс-служба Группы «ВИС» в Телеграм-канале.

— Если дождь идёт и ветер,

Кто за это всё в ответе?

Если снег зимой идёт,

Тот же задаём вопрос.

Если пылью дышит нос –

Виноват четвёртый мост, — говорится в сообщении.

Также компания подчеркнула, что нужно обратить внимание на «общее состояние благоустройства и качество содержания городских территорий».

Напомним, что четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в первом квартале 2024 года. При этом строительные работы на объекте, по-прежнему, должны быть закончены до конца 2023 года. После завершения работ объект будет проверять Ростехнадзор и бумажная работа может занять первый квартал 2024 года.

В 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что Анатолий Локоть сообщил, что будут строить в Новосибирске после завершения четвертого моста.