Прокуратура Новосибирска проверит оздоровительный лагерь из которого сбежали дети

Прокуратурой Новосибирского района организована проверка детского оздоровительного учреждения в связи с уходом двоих несовершеннолетних с территории лагеря. Об этом сообщает пресс-служба в ведомства.

— В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит условия жизни и воспитания несовершеннолетних, состояние профилактической работы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось о том, что ночью 2 июня в полицию поступил звонок о пропаже двух девушек 17 и 14 лет из оздоровительного лагеря. На данный момент их ищут МЧС и полиция.

— Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям, — отметил Виктор Орлов, начальник ГУ МЧС по региону в ходе оперативного заседания в парвительстве Новосибирской области.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, всего в Новосибирской области в лагерях отдохнуло порядка 77 685 детей.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей.