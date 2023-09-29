252 свадебных платья выставили на торги в Новосибирске

На площадке «ГИС Торги» на электронный аукцион выставили свадебные товары.

В лот входит: фата ― 41 шт., перчатки свадебные ― 87 шт., нарукавники свадебные ― 92 шт., подъюбники ― 12шт., платья свадебные, упакованные в заводские полипропиленовые пакеты, а также без упаковки ― 252 шт., юбки свадебные― 148 шт.

Начальная цена 1 млн 712 тыс рублей.

Товары были вещественными доказательствами по уголовному делу.

― Сертификаты, декларации соответствия, накладные и иные документы на указанное имущество ― отсутствуют. Имущество продается в том виде, комплектности и состоянии, в каком оно есть, ― говорится на сайте «ГИС Торги».

Отдельно отмечается, что за скрытые дефекты имущества продавец ответственности не несет. Проданное имущество обмену и возврату не подлежит.

Ранее редакция сообщала о том, что новый микроавтобус за 3,7 млн рублей покупает администрация Чулымского района.