В Новосибирске снова повысился уровень загрязнения воздуха

По данным независимой лаборатории по мониторингу качества воздуха «CityAir», в Новосибирске сегодня, 11 марта, вновь будет сложно дышать на улице.

Хуже всего обстановка сложилась ночью на левобережье на улице Немировича-Данченко. Жителям Ленинского и Кировского районов и вовсе советуют не показываться на улице в этот день.

Немногим лучше ситуация в Первомайском районе, где уровень концентрации загрязняющих веществ составляет 7 баллов.

Горожанам советуют оставаться дома и не открывать окна.

Западно-Сибирский гидрометцентр не предупреждает о накоплении вредных примесей в воздухе из-за погодных условий. По данным синоптиков, 11 марта в первой половине дня местами небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха -5, -7.