В селе Морозово выставлен на продажу земельный участок категории «премиум»

В базу «Жилфонда» поступил земельный участок 12,6 га, расположенный на берегу реки с лесным массивом и отдельной дорогой, которая идёт прямо от трассы в селе Морозово, Искитимского района. Отмечается, что земельный участок находится в частной собственности.

— Участок сформирован на территории соснового бора, а также включает часть берега Бердского залива, устье и часть поймы реки Коён. Граничит с природоохранной зоной, где запрещено жилое и промышленное строительство. Более 10 лет на этом участке не велось никакой деятельности, — сообщает «Жилфонд».

Согласно описанию, земельный участок предназначен для бизнеса, производства или отдыха. Земля относится к категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.» Вид разрешённого использования: «для размещения пионерского лагеря, базы отдыха».

Собственник просит за участок 50 млн рублей.