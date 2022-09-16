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VIII Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2022» стартовал в столице Сибири

  • 16/09/2022, 14:58
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VIII Международный фестиваль «Книжная Сибирь-2022» стартовал в столице Сибири
В этом году на мероприятие приглашены известные отечественные писатели, журналисты и продюсеры.

Фестиваль, открывшийся сегодня на площадке ГПНТБ СО РАН, продлится до 18 сентября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Здесь и профессиональный книжный форум издателей, авторов, библиотекарей, и выставка-продажа, в которой примут участие 80 издательств из всех уголков страны, и детский книжный форум. Также в рамках «Книжной Сибири» пройдет конкурс на лучшее издание года, — отметил заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов.

Гости фестиваля имеют отличную возможность стать обладателями понравившихся изданий, а представители государственных и муниципальных библиотек, посетившие мероприятие, смогут встретиться с издателями и оформить подписку.

Отмечается, что на фестивале будут подведены итоги общероссийского конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия–2022», пройдут встречи с писателями, лекции, семинары и мастер-классы, а также состоятся читки произведений современных авторов и презентации новых книг от ведущих российских издательств.

Кроме того, на мероприятие приглашены известные отечественные журналисты и продюсеры.

Подробности о фестивале на его официальном сайте.

Напомним, редакция публикует серию интервью с сибирскими писателями.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : фестиваль просвещение мероприятие


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