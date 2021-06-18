В Новосибирске создается подразделение «Российского зернового союза»

— На днях мы подписали историческое соглашение с президентом «Российского Зернового Союза» Аркадием Злочевским, о создании структуры «РЗС-ВОСТОК» со штаб-квартирой в Новосибирской области. Зона ее работы — Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Думаю, что открытие состоится в июле-августе, — сообщил Infopro54 гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов, который будет возглавлять штаб-квартиру.

В задачи «РЗС-Восток» входит экспертная и консалтинговая поддержка по следующим направлениям:

— продвижение интересов сельхозпроизводителей, сельхозпереработчиков и экспортеров зерна из регионов Сибири и Дальнего Востока в страны Юго-Восточной Азии;

— работа с транзитными транспортными тарифами через Казахстан и внесение изменений в порядок определения экспортных квот;

— вопросы репликации требований импортеров зерна и муки Юго-Восточной Азии для сибирских территорий;

— увеличение производства зерна в Сибирском федеральном округе.

— Мы видим, что в регионах округа идет постепенный ввод в оборот пашни. Напомню, в резерве сейчас находятся около 1,5 млн га сельхозземель. Предприятия АПК активнее используют минеральные удобрения, закупают высокопроизводительную технику, адаптированные к сибирскому климату семена, применяют новые технологии для повышения урожая. Все это в совокупности с высокой конъюнктурой на мировых рынках дает серьезный толчок для роста сельхозпроизводства, — комментирует Сергей Соколов. — При традиционном объеме производства зерна в Сибири 16 млн т в год, мы получаем профицит в 2 млн т, который может отправляться на экспорт. В течение ближайших 7 лет мы ожидаем дополнительный профицит в 6-8 млн т накопительным итогом. Это ставит перед участниками зернового рынка задачи по приобретению новых компетенций по международной торговле, контрактным отношениям на внутреннем и внешнем рынке, логистике зерна, развитию контейнерных перевозок. Интерес рынков ЮВА и Китая к сельхозпродукции России подтвержден статистикой, что также требует кооперации производителей, переработчиков и государства.

По его словам, пока речь идет о поставках зерновых и масличных культур. В перспективе — пшеничной муки. Примерно 20% урожая, который производят сибирские аграрии, уже законтрактованы под экспортные поставки.

— С учетом квот на экспорт зерна мы наблюдаем рост интереса на рынке к созданию производств по переработке сельхозпродукции. В том числе с участием иностранных инвесторов. Например, наша компания обсуждает с китайскими партнерами возможность создания в Новосибирской области совместного предприятия по производству льняного масла. Китайская сторона в этом проекте предоставляет оборудование, а мы организуем производство. Это позволяет избежать двойных издержек при транспортировке продукции, — поясняет Соколов. — Аналогичный проект по производству муки мы прорабатываем с турецкой стороной. Наши партнеры являются мировыми лидерами по производству профильного оборудования, также у них есть серьезные каналы сбыта в страны Африки. На совместном предприятии в Новосибирске мы можем производить муку и отправлять ее на экспорт.

Детали проектов собеседник Infopro54 озвучить отказался, отметив, что сейчас только началась их проработка. На реализацию проектов, по его оценке, уйдут 2-3 года.

На сегодняшний день Сергей Соколов, как представитель «РЗС-ВОСТОК», уже провел переговоры с руководителем филиппинского национального союза переработчиков зерна Deo Vilyakortoy, получил его спецификацию. Сейчас идет подготовка ко встрече с представителями еще нескольких стран, заинтересованных в сотрудничестве с сельхозпроизводителями из Сибири и Дальнего Востока.

— В субботу у меня запланирована встреча с компанией «Лотте Интернешнл» (Lotte International Co., LTD) из Южной Кореи , которая локализовала свое производство в Уссурийске и сейчас выступает как полноправная сторона сотрудничества, как производитель и переработчик. Она заинтересована в выходе на рынок Южной Кореи с продукцией, произведенной в России, — рассказывает собеседник Infopro54.

«Российский зерновой союз» является одним из крупнейших объединений в аграрном секторе России. Он объединяет около 400 предприятий и организаций всех форм собственности. Около 50% членов союза являются зернопроизводителями и предприятиями по хранению и переработке зерна, говорится на сайте РЗС. Операторы рынка зерна, включая инфраструктурные организации, составляют 25% от общего числа членов РЗС. Члены союза обеспечивают около 20% производства российского зерна, свыше половины объемов производства муки и комбикормов, 2/3 рыночного оборота зерна и более 90% экспорта зерна и продуктов его переработки. Сейчас РЗС созданы 10 региональных союзов в субъектах Российской Федерации.