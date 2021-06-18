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«Территория лета» от «Сибантрацита»

  • 18/06/2021, 09:32
При поддержке компании в двух школах Новосибирской области начнет работу детский образовательный лагерь.

Новости компаний200 школьников Искитимского района смогут весело и с пользой провести часть летних каникул. С 20 июля по 1 августа в школе № 4 поселка Линево и школе станции Евсино будет организован детский лагерь дневного пребывания «Сибантрацит». Территория лета». Для ребят его посещение будет бесплатным.

«Территория лета» в Новосибирской области — совместная инициатива Группы «Сибантрацит», которая финансирует проект, и программы «Учитель для России». Наставниками ребят станут 50 учителей-участников программы в регионе.

Лагерь «Сибантрацит. Территория лета» будет проходить в форме интерактивных занятий по разным направлениям. Для детей будут организованы творческие лаборатории, они смогут посещать занятия по естествознанию; попробовать себя в науке и проектной работе, принять участие в спортивных играх и соревнованиях.

Дети сами выбирают занятия по интересам и формируют индивидуальное расписание на две недели. При этом каждый день проходит общее мероприятие для всех участников лагеря: научная конференция, литературное кафе, день танцев или фестиваль красок.

«У нас большой опыт организации летних лагерей дневного посещения. Однако раньше проект «Территория лета» был реализован только в Калужской области. Сейчас, благодаря «Сибантрациту», мы сможем организовать качественный и интересный досуг для детей и в Новосибирской области. Важно, что компания также помогла закупить естественно-научные и спортивные наборы, которые учителя смогут применить на занятиях в лагере, а после они будут переданы школам и смогут использоваться на уроках», — рассказывает Ирма Рахманова, региональный координатор образовательной программы в Новосибирске.

«Сибантрацит. Территория лета» —  уникальный проект с захватывающей развлекательно-познавательной программой. У ребят появляется возможность получить новый опыт в привычной среде. Уверены, что «Территория лета» станет частью незабываемых каникул!», — говорит Антонина Черняк, Президент благотворительного фонда «Сибантрацит Содействие».

В дальнейшем количество школ, в которых будут располагаться детские лагеря дневного пребывания, может возрасти.

По всем вопросам можно связаться с организаторами лагеря в Новосибирской области: +7 (923) 258-82-80, +7 (996) 546-17-12

Справочно:

Группа «Сибантрацит» — основной партнер программы «Учитель для России» в Новосибирской области. За два года компания выделила на ее поддержку 40,3 млн руб., в регион приехали 70 учителей. В течение пяти лет в область приедут  130 педагогов. Объем финансирования программы «Сибантрацитом» за этот период составит около 145 млн руб. 

Программу «Учитель для России» реализует благотворительный фонд «Новый учитель» при стратегическом партнёрстве с ПАО «Сбербанк России», благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. Ее цель — обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных регионах России. В 2020/2021 учебном году программа работает в 95 школах семи регионов России, в которых участники программы обучают более 30 000 детей.

Фото с сайта компании Сибантрацит

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : Сибантрацит образовательный лагерь детский лагерь


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