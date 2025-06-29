В Новосибирске создали макет Бугринского моста через Обь из колбасы

Гастрономический рекорд в виде арт-объекта из колбасных изделий представил новосибирский производитель — компания ООО «Барский продукт» на выставке местных товаропроизводителей, которая проходит в День города на площади Пименова.

Как рассказали Infopro54 представители департамента мэрии Новосибирска, инсталляция является макетом Бугринского моста. Ее высота составляет 3,5 метра, а вес всей конструкции — 500 кг.

— Макет создан из сосисок, сервелата, колбасы и ветчины, — пояснили корреспонденту редакции.

По информации редакции, на других площадках празднования Дня города гастрономические рекорды сегодня не ставились.

Напомним, в 2023 году новосибирские кондитеры пошли на мировой рекорд. Они испекли торт и презентовали его в день 130-летия, 24 июня, городу и горожанам. Для изготовления кулинарного шедевра использовано 4655 яиц, более 300 кг растительных сливок, 125 литров растительного масла, 170 кг сахара, более 220 кг кондитерской смеси и 221 кг мастики. Его продегустировали пять тысяч новосибирцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске проходит День города.