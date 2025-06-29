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Парад спецтехники впервые прошел в Новосибирске

  • 29/06/2025, 14:08
Автор: Юлия Данилова
Парад спецтехники впервые прошел в Новосибирске
В нем приняли участие более 60 автомобилей

В День города в Новосибирске впервые прошел парад спецтехники. В нем приняли участие более 60 автомобилей различных служб города, уточнили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД. Техника проехала от площади по площади Ленина. Напомним, в прошлом году Новосибирск приобрел 116 единиц уборочной техники, в этом году закупит ещё 50.

В колонне также проехали автомобили экстренных служб: скорой помощи, пожарной охраны, МЧС, ГИБДД, Спецавтохозяйства и другие.

Также, горожанам показали мюзикл на тему «Город живет» в реальных декорациях мегаполиса.

— Впечатляющее зрелище, — отметил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска.

До конца дня технику можно посмотреть на площадке Красный проспект, 25, а также сфотографироваться с ней.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске проходит День города

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецтехника день города


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