В Новосибирске создают сеть для зарядки электромобилей

Электрозаправочные станции будут развиваться под брендом «Сибирь заряжает». В настоящее время в коллаборации участвуют все ведущие энергетические компании Новосибирска: «Сибирская генерирующая компания», «Региональные электрические сети», «Новосибирская городская сетевая компания», электросетевая компания «СЭТ-54». Объединение открыто для новых участников.

Первая электрическая зарядная станция начала работу на территории Городской клинической больницы №1. Также на правом берегу расположены еще 9 точек для подзарядки. По мере развития сети появятся зарядные станции и на левом берегу. Всего до нового года будут запущены 40 подзарядок. В следующем году пул партнеров планирует удвоить их число.

Проект развития инфраструктуры для электромобилей «Сибирь заряжает» поддержала и мэрия Новосибирска. Первая точка электроподзарядки расположена на муниципальной территории — стене теплового пункта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, что поддержка электротранспорта важна для будущего развития мегаполиса.

— Сегодня в Новосибирске зарегистрированы около 800 электромобилей. Это немного для такого города, как наш. Сдерживающим фактором в том числе может являться отсутствие удобно расположенных зарядных станций. Мы рассчитываем, что их широкое распространение будет стимулировать автолюбителей пересаживаться на этот вид транспорта — экологичный, удобный, перспективный. Напоминаю, что такой же тенденции мы придерживаемся в стратегии развития общественного транспорта — делаем упор на троллейбусы с автономным ходом, трамваи, метро. Это направление считаем стратегически важным, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Как рассказал исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Павел Барило, проект по созданию электромобильной инфраструктуры в Новосибирске для компании не первый. Пилот был ранее запущен в Красноярске, где показал хорошие результаты.

— Станции востребованы, обеспечена их полная загрузка. А вот бренд «Сибирь заряжает» впервые используется именно в Новосибирске. Мы будем развивать его в рамках корпоративной стратегии компании, основа которой — экологичность и создание комфортных условий в городах, — уточнил топ-менеджер СГК.

Заместитель генерального директора – директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов объяснил, что при выборе локаций для новых станции организаторы стремились разместить их там, где есть плотная жилая застройка, то есть на территории крупных жилых массивов.

— Это Снегири, Стрижи, жилая застройка левого берега. Появятся станции также в Заельцовском и Октябрьском районах. Предстоит проработать возможности для открытия станций в Первомайском районе. Для размещения подстанций мы предполагаем выбирать центральные тепловые пункты. Преимущественно это будут «медленные» станции, предназначенных для зарядки электромобилей в ночное время. Но если необходимо, автомобилист сможет воспользоваться и быстрой зарядкой. Мировой опыт показывает, что более 80% потребленной электромобилями электроэнергии в мире были получены на зарядных станциях в местах постоянного нахождения электромобиля — около дома или на парковке в рабочее время, — пояснил Игорь Лузанов.

Для удобства владельцев электрокаров полная карта адресов, где можно поставить машину на зарядку, размещена в мобильном приложении «Россети электротранспорт». Заряжаться бесплатно на этих станциях можно будет до 1 мая 2024 года.