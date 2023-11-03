Рекламодателям

В Новосибирске создают сеть для зарядки электромобилей

  • 03/11/2023, 15:51

В Новосибирске создают сеть для зарядки электромобилей
До конца 2023 года запустят 40 новых зарядных станций. В тестовом режиме они будут работать бесплатно.

Электрозаправочные станции будут развиваться под брендом «Сибирь заряжает». В настоящее время в коллаборации участвуют все ведущие энергетические компании Новосибирска: «Сибирская генерирующая компания», «Региональные электрические сети», «Новосибирская городская сетевая компания», электросетевая компания «СЭТ-54». Объединение открыто для новых участников.

Первая электрическая зарядная станция начала работу на территории Городской клинической больницы №1. Также на правом берегу расположены еще 9 точек для подзарядки. По мере развития сети появятся зарядные станции и на левом берегу. Всего до нового года будут запущены 40 подзарядок. В следующем году пул партнеров планирует удвоить их число.

Проект развития инфраструктуры для электромобилей «Сибирь заряжает» поддержала и мэрия Новосибирска. Первая точка электроподзарядки расположена на муниципальной территории — стене теплового пункта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, что поддержка электротранспорта важна для будущего развития мегаполиса.

В Новосибирске создают сеть для зарядки электромобилей

— Сегодня в Новосибирске зарегистрированы около 800 электромобилей. Это немного для такого города, как наш. Сдерживающим фактором в том числе может являться отсутствие удобно расположенных зарядных станций. Мы рассчитываем, что их широкое распространение будет стимулировать автолюбителей пересаживаться на этот вид транспорта — экологичный, удобный, перспективный. Напоминаю, что такой же тенденции мы придерживаемся в стратегии развития общественного транспорта — делаем упор на троллейбусы с автономным ходом, трамваи, метро. Это направление считаем стратегически важным, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Как рассказал исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Павел Барило, проект по созданию электромобильной инфраструктуры в Новосибирске для компании не первый. Пилот был ранее запущен в Красноярске, где показал хорошие результаты.

— Станции востребованы, обеспечена их полная загрузка. А вот бренд «Сибирь заряжает» впервые используется именно в Новосибирске. Мы будем развивать его в рамках корпоративной стратегии компании, основа которой — экологичность и создание комфортных условий в городах, — уточнил топ-менеджер СГК.

Заместитель генерального директора – директор Западно-Сибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов объяснил, что при выборе локаций для новых станции организаторы стремились разместить их там, где есть плотная жилая застройка, то есть на территории крупных жилых массивов.

— Это Снегири, Стрижи, жилая застройка левого берега. Появятся станции также в Заельцовском и Октябрьском районах. Предстоит проработать возможности для открытия станций в Первомайском районе. Для размещения подстанций мы предполагаем выбирать центральные тепловые пункты. Преимущественно это будут «медленные» станции, предназначенных для зарядки электромобилей в ночное время. Но если необходимо, автомобилист сможет воспользоваться и быстрой зарядкой. Мировой опыт показывает, что более 80% потребленной электромобилями электроэнергии в мире были получены на зарядных станциях в местах постоянного нахождения электромобиля — около дома или на парковке в рабочее время, — пояснил Игорь Лузанов.

Arrow
Arrow
Slider

 

Для удобства владельцев электрокаров полная карта адресов, где можно поставить машину на зарядку, размещена в мобильном приложении «Россети электротранспорт». Заряжаться бесплатно на этих станциях можно будет до 1 мая 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

169

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : Сибирь заряжает Мэрия Новосибирска заправки Анатолий Локоть


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38
Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО
31/10/23 20:20

Новосибирских подрядчиков подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Омске

Следователи обнаружили хищение 50 млн рублей из перечисленного аванса.
Читать далее >>

Девять кандидатов на довыборы в горсовет зарегистрированы в Новосибирске

Троим претендентам на округе №49 отказано в регистрации.
Читать далее >>

Пешеходная улица Ленина не приведет к увеличению пробок в центре Новосибирска

Такие выводы сделали ученые после подготовки математической модели движения транспорта при перекрытии улицы.
Читать далее >>

Создание сети заправок для электромобилей хочет субсидировать бюджет в Новосибирске

Сейчас проект развивают четыре компании.
Читать далее >>

Анатолий Локоть объяснил повышение тарифа на метро в Новосибирске

А также сообщил, когда мэрия будет выбирать подрядчика для проектирования новых станций метро.
Читать далее >>

190 млн тонн промышленного мусора сгенерировали предприятия Новосибирской области

По темпам наращивания производственных отходов регион оказался на 7 месте в России.
Читать далее >>

Форум «Дни Сибири и Арктики-2023» пройдет в Москве в середине ноября

Участники форума обсудят актуальные проблемы и перспективы развития Сибири и регионов, входящих в арктическую зону России.
Читать далее >>

Субсидии на разработку новых станций метро согласовали Новосибирску

Поддержка от Новосибирской области составит 645 млн рублей. 
Читать далее >>

Союзмультфильм подал 63 иска к новосибирским предпринимателям

Практика показывает, что чаще всего суд встает на сторону киностудии и удовлетворяет ее требования.
Читать далее >>

Музей Солнца в Новосибирске

Единственный в мире Музей Солнца работает в новой локации — неподалеку от площади Калинина уже второй год. Создан необычный музей трудами и финансовой поддержкой предпринимателей и филантропов Ириной и Светозаром Дарневыми.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств

Евгения Бондаренко: В зоне риска приватизации ― предприятия с одним-тремя собственниками

А также чиновники, организовавшие свой бизнес через связанных лиц. Доказать наличие средств на такую покупку и законный источник их получения, спустя десятилетия, как правило, очень сложно.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске создают сеть для зарядки электромобилей
3/11/23 15:51
Власть Общество
В Новосибирске простятся с легендой НОВАТА Владимиром Урбановичем
3/11/23 15:13
Общество
Замглавы Краснозеркого района НСО Блинов получил срок за превышение должностных полномочий
3/11/23 15:11
Общество Право&Порядок
В Новосибирске заметили дефицит складских помещений
3/11/23 14:55
Бизнес Недвижимость
В поселке Садовый под Новосибирском 14,7 га выделено под комплексное развитие
3/11/23 14:51
Недвижимость
Ремонт дороги на улице Бориса Богаткова начнется только в 2024 году
3/11/23 14:45
Город
Экипаж атомного подводного крейсера «Новосибирск» получил награды
3/11/23 13:32
Общество
Прицелу, разработанному на новосибирском заводе, заменили батарейку
3/11/23 13:22
Технологии
Парковку полностью запретят на нескольких улицах Новосибирска
3/11/23 13:01
Город
Тысячи новосибирцев пошли работать на оборонные предприятия
3/11/23 12:51
Власть Общество
Концерт Оксаны Ковалевской пройдет в Новосибирске (группа «KRASKI»)
3/11/23 12:40
Культура
ФСБ и СК задержали преступную группу, которая наводнила Новосибирск мигрантами
3/11/23 12:40
Право&Порядок
Новосибирцы смогут помогать «Лизе Алерт», размещая объявления
3/11/23 12:23
Общество ЦУР
Жители Плющихинского жилмассива просят мэра Новосибирска сохранить спортклуб
3/11/23 12:21
Бизнес Власть Спорт
Зоопарк Новосибирска снял на видео манулов, которые радуются первому снегу
3/11/23 12:02
Общество
Заместитель губернатора Сергей Семка оказался в колонии № 8 в Новосибирске
3/11/23 12:00
Общество
Новосибирских подрядчиков подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Омске
3/11/23 11:46
Бизнес Право&Порядок
Стали известны самые необычные и популярные имена детей в Новосибирской области
3/11/23 11:26
Общество
11 домов признаны аварийными в Новосибирске
3/11/23 10:54
Власть Недвижимость Общество
Энергетики внедрят искусственный интеллект на своих предприятиях в Новосибирске
3/11/23 10:41
Бизнес Наука Технологии
Популярное
Составлен список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей
3/11/23 15:06
COVID-19 негативно сказался на умственных способностях пожилых людей
3/11/23 11:27
Кредитная карта может загнать в долги даже без активации
3/11/23 9:36
Сколько дней будем отдыхать на Новый год
2/11/23 16:43
Кому прибавят пенсию в ноябре
2/11/23 13:16
Общество
Магнитные бури: ноябрь станет настоящим испытанием для метеозависимых людей
2/11/23 11:52
Новости компаний
Сибиряки стали втрое чаще оформлять покупку жилья без ипотеки
2/11/23 17:19
Портфель классических сбережений россиян вырос с начала года на 13%
2/11/23 15:26
Банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам
1/11/23 17:54
Камеры «Ростелекома» будут следить за порядком в кинотеатре КиноСити
1/11/23 13:43
Карьерный форум «Найти IT» прошел в Новосибирске при участии Сбера и «Школы 21»
1/11/23 10:40
ВТБ запустил СБП-переводы на устройствах с Алисой от Яндекса
31/10/23 17:51

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска