Новосибирцы взяли золото и два серебра в первый день чемпионата по универсальному бою

В первый день чемпионата и первенства мира по универсальному бою новосибирцы выиграли золотую и две серебряных медали. Соревнование проходят с 1 по 4 ноября на площадке ледовой арены «Сибирь-Арена». Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Золото и серебро в категории 14-15 лет взял Иван Родиков и еще одно серебро выиграл Виталий Попов среди юниоров.

Отмечается, что участие в турнире принимают 36 стран и 41 регион Российской Федерации.

— Это первое мероприятие мирового уровня, которое прошло на данном спортивном объекте, — отметил Максим Кудрявцев, замгубернатора Новосибирской области.

В соревновании учувствуют дети от 12 лет, так взрослые старше 18 лет. Самое первое испытание для спортсменов — это полоса препятствий, а затем уже спарринг.

— Полоса препятствий насчитывает от семи до десяти этапов в зависимости от возраста, — подчеркнули в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что студент из Новосибирска выиграл чемпионат мира по DOTA 2.