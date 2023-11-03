В Новосибирске простятся с легендой НОВАТА Владимиром Урбановичем

Ушел из жизни легенда НОВАТА Владимир Урбанович. Он был солистом театра с 1964 до начала 2000-х годов. Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

— Владимир Урбанович — из блистательной плеяды легендарных артистов новосибирской оперы, оставивших яркий след в истории нашего театра, — говорится в сообщении.

Он был народный артистом РСФСР, лауреатом международной премии «Мастер сцены», кавалером ордена «Знак почёта».

Прощание состоится 4 ноября с 14-00 до 15-00 в похоронном доме «ИМИ».

Напомним, что не так давно скончался 84-летний музыкант, Заслуженный артист РСФСР, создатель оркестра народных инструментов Борис Гурин. Сибиряк возглавлял баянную группу русского народного хора. Также создал в хоре оркестр народных инструментов России.

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