В Новосибирске стали быстрее строить загородные дома

На два месяца сократился средний срок возведения загородного дома за прошедший год в Новосибирске. Теперь в Новосибирской области собственное загородное жилье можно построить за девять месяцев. По этому показателю наш регион находится в числе лидеров, опережая средний по стране плановый срок завершения стройки на два месяца.
Добавим, на одной строчке с нами оказались Ленинградская и Московская области. Построить дом в этих регионах также можно за 9 месяцев.
Безусловными лидерами рейтинга оказались Калининградская и Нижегородская области. В этих регионах средний срок строительства индивидуального жилья составляет 7 месяцев.
Больше года ждать завершения строительства собственного дома приходится жителям Красноярского и Приморского края. Эти регионы стали главными аутсайдерами рейтинга.
В пресс-службе банка ДОМ.РФ пояснили, что специалисты проанализировали средние сроки строительства частных домов клиентами, оформившими ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в 2024 году.
Руководитель ипотечных продуктов Банка ДОМ.РФ Игорь Руденко отметил, что срок строительства во многом зависит от выбранной технологии и материалов.
— Самые быстрые — блочные и каркасные дома, а также конструкции типа «сэндвич», они же как правило самые экономичные, — рассказал он. — Чаще всего такие дома строятся из дерева, блоков и сип-панелей.
Деревянный дом реально построить за 6-9 месяцев, а сократить сроки до 4-6 месяцев позволит технология домокомплекта.
Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев связывает сокращение сроков строительства прежде всего с индустриализацией индивидуального строительства.
— Ведь не только загородные, но и многоквартирные дома стали строить быстрее, — уверен он. — Потому что это выгодно обеим сторонам. Чем быстрее строитель возведет дом, тем раньше он получит деньги. А покупатель, в свою очередь, раньше заселится в новый дом.
Руководитель компании «Плотникофф» Владимир Бессонов пояснил, что скорость строительных работ в первую очередь зависит от типа загородной застройки. И здесь сроки значительно разнятся. Если модульный дом можно собрать и за две недели, то на капитальный уйдет от 6 до 18 месяцев.
— Сроки будут зависеть от компании, от уровня застройки и от комплектации, — пояснил он корреспонденту Infopro54. — Построить дом эконом-сегмента без внутренней отделки вполне реально за шесть месяцев. На комфорт и бизнес без отделки потребуется уже восемь месяцев. Премиум-сегмент с дизайнерской отделкой займет полтора года.
При этом, среднее сокращение сроков строительства загородных домов Бессонов связывает с именно с модульным строительством, когда основной объем работ выполняется в цеху, а на участок привозят уже готовый каркас.
— Что же касается капитального строительства, то здесь ускориться можно только за счет увеличения объемов, — добавил он. — Когда строят очередь из нескольких десятков или даже сотен домов. Но у нас таких проектов практически нет.
По итогам восьми месяцев 2024 года в Новосибирской области выдано 5368 ипотечных кредитов под ИЖС. Это 14 место в РФ и в целом соответствует положению региона в объеме строительства ИЖС, констатирует Сергей Николаев. В структуре кредитования ИЖС в регионе 71% приходится на займы под строительство ИЖС и 29% на приобретение уже готовых домов.
— В 2021 году число кредитов на новостройки превышало ИЖС в 25 раз, в 2022 году в 15 раз, а в первом полугодии 2024 года в 2 раза, — отмечает эксперт.
В июле в регионе наблюдалось превышение ипотечных кредитов, выданных на ИЖС, над займами, полученными на покупку квартир в новостройках — 757 и 480 соответственно. В августе 570 против 733.
Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска переносят сроки сдачи домов.
Фото freepik, автор: freepik
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