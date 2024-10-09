Застройщики Новосибирска переносят сроки сдачи домов

Застройщики Новосибирска начали задерживать сдачу домов. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По его словам, агрегатор ДОМ.РФ показывает на карте Новосибирска 8 строящихся объектов, которые к текущему времени должны быть введены в эксплуатацию.

При этом он отмечает, что по данным ЕРЗ.РФ, из топ-25 лидеров по строительному заделу региона 11 компаний нарушили сроки строительства: 9 из них не больше, чем на 1 квартал. У компании «СтройМастер» отставание почти 83 месяца, у «СЖК» — 69 месяцев.

— По данным компании ДОМ.РФ, в 4 квартале 2024 года планируется к вводу еще 41 жилой дом в границах Новосибирской агломерации. Часть из них — известные долгострои, и с большой вероятностью срок их сдачи будет перенесен в очередной раз. Но, есть и проекты от известных застройщиков, которые уже чисто технически не смогут быть введены в срок, — констатирует эксперт. — Проблема нарушения сроков сдачи домов застройщиками обострится в 1 квартале 2025 года. Пока еще продолжает действовать мораторий на штрафы за задержку ввода, и традиционно в Новосибирске основной объем ввода объектов приходится на 4 квартал.

Напомним, в марте 2024 года застройщиков освободили от штрафов и пеней за срыв сроков ввода домов. Мораторий действует до конца декабря 2024 года. Новосибирская область несколько лет назад была в топ-3 по задержке ввода МКД (средний срок задержки ввода жилья составлял 12-13 месяцев). К 2024 году регион улучшил показатели.

При этом по данным Росстата, за 8 месяцев 2024 года объем сданных МКД в регионе снизился к результатам соответствующего периода 2023 года на 32%, по итогам полугодия отставание составляло 37,5%. Николаев прогнозировал, что без дополнительной поддержки объем продаж новостроек Новосибирска в ноябре может обрушиться в 5-5,5 раз к показателям 2023 года.

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