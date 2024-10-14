Названы имена победителей конкурса сценариев для «Цифрового ликбеза»

В России началась ежегодная акция «Цифровой диктант». Она продлится до 28 октября и охватит жителей всех регионов России. Церемония открытия пятого сезона акции состоялась в Москве в формате ток-шоу, ведущими которого стали директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), идеолог акции Сергей Гребенников и телеведущая, блогер, комик Женя Искандарова.

В ходе мероприятия было организовано прямое включение из разных уголков страны. В том числе Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Астрахани, Нарьян-Мара, Элисты и Ставрополя.

По словам Сергея Гребенникова, в 2024 году сайт адаптировали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому организаторы ожидают еще большее, в сравнении с прошлым годом, количество желающих написать «Цифровой диктант».

Одними из первых в этом году урок цифровой безопасности прошли ученики Академии цифровых технологий. В формате интерактивной лекции по теме безопасных покупок им рассказали о ключевых угрозах в интернете и инструментах защиты.

Управляющий партнер «Авито» Сергей Пивень подчеркнул, что компании очень важно принимать участие в проектах по повышению цифровой грамотности.

— Платформу каждый месяц посещают более 70 млн человек. Поэтому нам не все равно, что происходит с цифровой грамотностью в нашей стране. «Цифровой диктант» ― важное и нужное дело, и мы очень рады поддерживать его, — отметил он.

Сергей Пивень напомнил, что компания развивает собственные и партнерские образовательные проекты, одним из которых является «Цифровой ликбез».

В 2024 году в конкурсе сценариев для «Цифрового ликбеза» приняли участие более 60 работ со всех уголков страны. Победителями признаны сценарии от Дарьи Сысиковой из Анапы и Владимира Элизбаряна из села Михайловка Ростовской области. Они посвящены безопасному поиску работы в интернете и получению и отправке посылок через «Авито Доставку».

Директор по безопасности и доверию компании Наталья Юматова уверена: за счет реализации таких крупных проектов, как «Цифровой диктант» и «Цифровой ликбез», пользователи постепенно улучшают свою цифровую грамотность. Так, за последние четыре года количество жалоб на тему небезопасного поведения на платформе уменьшилось в сто раз.

«Цифровой диктант» — ежегодная всероссийская акция по определению уровня цифровой грамотности. Проходит на одноименной платформе с 2019 года. Участники могут узнать свой уровень цифровых компетенций, а также познакомиться с ИТ-сервисами и продуктами, доступными в их регионах.