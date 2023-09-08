В Новосибирской области простятся с Александром Юмобаевым, погибшим в зоне СВО

В Венгеровском районе Новосибирской области простятся с погибшим в зоне СВО Александром Юмобаевым 1990 года рождения. Он погиб 23 июня 2023 года. Об этом сообщили в администрации Венгеровского района. Сибиряк погиб при выполнении боевых задач на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины.

Александру Юмобаеву было 32 года. Он не дожил до своего 33-летия всего два месяца. У погибшего бойца осталась мама, сестра и дочь.

Прощание состоится 10 сентября в спортивном комплексе «Темп» в селе Венгерово с 11:00 до 14:00. Траурный митинг начнётся в 13:30.

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