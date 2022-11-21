До 1 декабря желающие могут сменить пенсионный фонд

Фонд, в котором формируется накопительная пенсия, при необходимости нужно успеть сменить до 1 декабря, напоминает «Парламентская газета».

В соответствии с законом, эти средства граждане вправе передавать организации-страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Таким страховщиком может быть ПФР и негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Уточняется, что возможность менять страховщика предоставляется на ежегодной основе. При этом прибегать к подобной процедуре специалисты рекомендуют не чаще, чем раз в пять лет, в таком случае инвестиционный доход останется неприкосновенным.

Чтобы поменять страховщика, нужно подать заявление в ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Вышедшие на пенсию граждане России вправе получить доплату, если на их иждивении находятся родственники. За одного иждивенца можно получить чуть больше 2400 рублей, за двух — 4814 рублей, за трёх — 7220,74 рубля. Однако, если иждивенцев больше трёх, то они уже не учитываются.

По словам зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Елены Бибиковой, доплата рассчитана только на близких родственников — несовершеннолетних или детей до 23 лет, которые проходят очное обучение, братьев, сестёр и внуков, если нет других людей, которые обязаны их содержать.

Для оформления доплаты также нужно подать заявление в ПФР.

Так что, если хотите получить деньги уже в декабре, то стоит поторопиться.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области готовятся объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.