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До 1 декабря желающие могут сменить пенсионный фонд

  • 21/11/2022, 15:50
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Как сменить пенсионный фонд
Поторопиться стоит тем, кто хочет сменить страховщика и кто претендует на надбавку за иждивенцев.

Фонд, в котором формируется накопительная пенсия, при необходимости нужно успеть сменить до 1 декабря, напоминает «Парламентская газета».

В соответствии с законом, эти средства граждане вправе передавать организации-страховщику для инвестирования на финансовом рынке. Таким страховщиком может быть ПФР и негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Уточняется, что возможность менять страховщика предоставляется на ежегодной основе. При этом прибегать к подобной процедуре специалисты рекомендуют не чаще, чем раз в пять лет, в таком случае инвестиционный доход останется неприкосновенным.

Чтобы поменять страховщика, нужно подать заявление в ПФР через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Вышедшие на пенсию граждане России вправе получить доплату, если на их иждивении находятся родственники. За одного иждивенца можно получить чуть больше 2400 рублей, за двух — 4814 рублей, за трёх — 7220,74 рубля. Однако, если иждивенцев больше трёх, то они уже не учитываются.

По словам зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Елены Бибиковой, доплата рассчитана только на близких родственников — несовершеннолетних или детей до 23 лет, которые проходят очное обучение, братьев, сестёр и внуков, если нет других людей, которые обязаны их содержать.

Для оформления доплаты также нужно подать заявление в ПФР.

Так что, если хотите получить деньги уже в декабре, то стоит поторопиться.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области готовятся объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : смена пенсионного фонда ПФР заявление


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