В Новосибирске стартовала льготная кредитная программа для МСП на инвестиционные цели

Программа заработала 16 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Также в планах – запуск программы кредитования на текущие расходы, в том числе и рефинансирование ранее полученных кредитов. На обе программы Банк России выделил ликвидность в объеме 500 млрд рублей.
По обеим программам представители малого бизнеса смогут взять кредиты до 300 млн рублей на оборотные цели и до 1 млрд рублей – на инвестиции. Средние компании – до 1 млрд рублей на любые цели. Отраслевых ограничений в программах не предусмотрено, важное условие – бизнес должен состоять в Едином реестре МСП.
— Банк России уже опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов. По мере заключения регулятором соглашений с другими кредитными организациями, которые соответствуют требованиям Банка России, он будет пополняться, — пояснил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.
Кроме того, для МСП с уже действующими кредитами мерой поддержки могут стать кредитные каникулы. На них могут претендовать компании 70 видов деятельности, перечень которых утвердило Правительство РФ, в том числе производители продуктов, лекарств, одежды, мебели, автомобилей и других товаров, предприятия розничной и оптовой торговли, организации культуры, образования и здравоохранения.
— Уйти на кредитные каникулы компании из этих отраслей смогут до 30 сентября 2022 года. Они могут взять как полную отсрочку по платежам на полгода, так и снизить на этот же период ежемесячный платеж. Ограничений по сумме кредита для бизнеса нет. В период коронавирусных кредитных каникул такой мерой поддержки смогли воспользоваться более 1,2 тысячи компаний из Новосибирской области, — отметил Евгений Хацкевич.
Фото: pixabay.com — Nature_Design
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