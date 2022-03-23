В Новосибирске стартовала льготная кредитная программа для МСП на инвестиционные цели

Программа заработала 16 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Также в планах – запуск программы кредитования на текущие расходы, в том числе и рефинансирование ранее полученных кредитов. На обе программы Банк России выделил ликвидность в объеме 500 млрд рублей.

По обеим программам представители малого бизнеса смогут взять кредиты до 300 млн рублей на оборотные цели и до 1 млрд рублей – на инвестиции. Средние компании – до 1 млрд рублей на любые цели. Отраслевых ограничений в программах не предусмотрено, важное условие – бизнес должен состоять в Едином реестре МСП.

— Банк России уже опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов. По мере заключения регулятором соглашений с другими кредитными организациями, которые соответствуют требованиям Банка России, он будет пополняться, — пояснил Евгений Хацкевич, начальник Экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Кроме того, для МСП с уже действующими кредитами мерой поддержки могут стать кредитные каникулы. На них могут претендовать компании 70 видов деятельности, перечень которых утвердило Правительство РФ, в том числе производители продуктов, лекарств, одежды, мебели, автомобилей и других товаров, предприятия розничной и оптовой торговли, организации культуры, образования и здравоохранения.