Ведущая европейская организация спутниковой метеорологии EUMETSAT прекращает деятельность в России

Пресс-служба EUMETSAT сообщила, что данное решение было принято на совете государств-членов организации. Речь идёт о прекращении действия двустороннего соглашения о сотрудничестве с РФ, включая весь обмен данными и обучение сотрудников.

О причинах такого решения, как и том, на какой срок будет остановлена деятельность, пока неизвестно.

EUMETSAT является межправительственной организацией, которая занимается запуском и эксплуатацией спутников, мониторингом климатических изменений на планете, а также предоставляет цифровые данные о погоде конечным потребителям.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели как персональные, так и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ, а многие частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских проектов и отказаться от инвестиций в них.