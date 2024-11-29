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В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском

  • 29/11/2024, 10:25
В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском
Работы по благоустройству парка «Чемской берег» начнутся в следующем году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев дал указание соответствующим службам начать подготовительные действия для реализации проекта набережной на улице Саввы Кожевникова. Работы по благоустройству парка «Чемской берег», который был выбран жителями города в результате голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», начнутся в следующем году.

В опросе участвовали 230 тысяч новосибирцев, из которых 64 тысячи поддержали идею создания набережной на левом берегу.

Местные жители инициировали благоустройство неприглядной зоны отдыха на берегу Оби, и эту идею поддержали мэрия и Совет депутатов.

Заместитель мэра Ксения Антонова сообщила, что в этом году была разработана концепция благоустройства, а также прошли общественные обсуждения. Завершена проектно-сметная документация, и документы будут представлены на экспертизу до 5 декабря 2024 года.

В Новосибирске стартуют мероприятия по благоустройству набережной на Чемском

Проект включает создание двухуровневой рекреационной зоны, в верхней части которой предусмотрены спортивные и детские площадки, зоны для отдыха и смотровые площадки. Нижняя зона, подверженная подтоплению, не будет иметь активных площадок, но там расположатся спуски к реке.

Алексей Хохлов, главный инженер проекта, отметил, что в процессе проектирования учтены пожелания местных жителей. Площадь для выгула собак увеличена, предусмотрены павильоны с туалетами и комната для матери и ребенка.

По словам мэра, на реализацию проекта «Чемской берег» выделено 100 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость будет определена после экспертизы. Основные строительные работы запланированы на 2025 год, а завершение всех этапов, включая озеленение, намечено на 2026 год.

Проект «Чемской берег» считается одним из важнейших благоустроительных мероприятий Новосибирска в 2025 году, направленным на повышение туристической привлекательности региона. В рамках подготовки мэрия планирует включить в дорожный ремонт участок, соседствующий с новой рекреационной зоной, и решить вопросы по переносу остановки и ремонту коллекторов. Также потребуется демонтировать незаконно установленные гаражи в водоохранной зоне.

Фото предоставлены пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетесов

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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