«Всё сама придумала»: свидетель по делу об убийстве новосибирской школьницы отказалась от показаний

В Новосибирском областном суде продолжают рассматривать уголовное дело об убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. На скамье подсудимых находятся бывший помощник начальника местного ОВД Максим Кудрявцев и экс-оперуполномоченный Евгений Бартоломей.

Бывших правоохранителей задержали после того, как показания дала главная свидетельница, молчавшая долгие 13 лет. Во время следствия одна из свидетелей утверждала, что находилась в машине с сотрудниками милиции и видела, как сбили девочку и поместили ее в багажник.

Однако на очередном заседании свидетель обвинения отказалась от своих показаний.

— Я в нетрезвом состоянии болтанула, хотела посмотреть на реакцию. Когда приехали полицейские, я не знала, что говорить, была под давлением, всё сама придумала, а в суде я не могу соврать, — заявила женщина.

При этом она постоянно плакала, её поведение было очень эмоциональным.

После неожиданного признания ключевого свидетеля подсудимый Кудрявцев и его защитник ходатайствовали об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с заключением под стражу, но суд им отказал.

Напомним, бывших милиционеров обвиняют в преступлении, которое произошло в Усть-Таркском районе 14 лет назад. По версии следствия, поздним вечером 2 марта 2010 года пьяные милиционеры катались на автомобиле «Волга» по улицам села Яркуль. Будучи за рулем, Кудрявцев сбил 14-летнюю девочку-пешехода. Чтобы замести следы преступления, правоохранители затолкали ребенка в багажник машины, после чего убили и спрятали тело в селе Еланка, территория которой была под надзором Бартоломея. Спустя несколько дней оба уволились из правоохранительных органов.

Задержать оборотней в погонах удалось только год назад. Тело Наташи Матюхиной до сих пор не найдено.

Ранее редакция сообщала о том, что обвиняемые в убийстве школьницы экс-милиционеры отказались от ранее заявленного ими ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.