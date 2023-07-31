В Новосибирске строительство дороги до ЛДС «Сибирь- Арена» оценили в 15 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион на строительство автомобильной дороги от ул. Немировича-Данченко до территории «Многофункциональной ледовой арены» в Кировском районе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчик должен выполнить работы по строительству двухполосной автомобильной дороги с односторонним движением от ул.Немировича-Данченко до территории многофункциональной ледовой арены. Ее протяженность — 645 метров. Предполагается, что интенсивность движения на дороге составит 155 автомобилей в час.

В объем работ также входит устройство тротуаров (179,3 куб.м), подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли (558 кв. м), посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (3341 кв. м), укрепление земляных откосов сооружений посевом многолетних трав (870 кв. м) и др.

Завершить работы по контракту необходимо до 16 октября этого года.

Начальная цена контракта — 15,1 млн рублей. Источником финансирования являются средства областного бюджет Новосибирской области.

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