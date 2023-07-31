Российские ученые создадут электронного баристу

Это совместный проект с Научно-образовательным центром (НОЦ) инфохимии ИТМО, уточнил в беседе с агентством ТАСС заведующий лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ Иван Тимофеенко.

— Мы собрали базу данных из 400 приборных измерений и получили оценки дегустаторов по тем же образцам. Сейчас с помощью этих данных и машинного обучения создается система, которая сможет предсказывать вкус кофе без участия человека-дегустатора, — добавил Тимофеенко.

Ученый отметил, что разработка уже вызвала интерес среди представителей отечественной кофейной индустрии: импортеров сырья — для объективного контроля импортируемого кофе, кофеен и владельцев сети кофемашин — для оценки качества продукта», подчеркнул собеседник агентства.

Сибирский федеральный университет — первый в стране федеральный университет, который появился в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.

Научно-образовательный центр инфохимии создан в университете ИТМО. Основные направления работы: создание искусственной химической клетки, обработка больших массивов данных и мультисенсорных систем, разработки в сфере регенеративной медицины и наноструктурирования металлов.

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