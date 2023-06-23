В Новосибирске суд прекратил полномочия нотариуса после двухлетних разбирательств

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда Заельцовского района о прекращении полномочий нотариуса Игоря Папилина. Решение вступает в силу незамедлительно. Об этом сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области. По информации суда Заельцовского района, решение о лишении нотариуса полномочий было принято в феврале по иску Нотариальной палаты Новосибирской области.

— Истец свои требования мотивировал тем, что Папилиным допускались неоднократные нарушения законодательства, — напоминает хронологию пресс-служба районного суда. — Папилин привлекался к дисциплинарной ответственности общим собранием членов Нотариальной палаты. В октябре 2021 года было принято решение об обращении в суд с ходатайством о лишении нотариуса Папилина права нотариальной деятельности.

Согласно федеральному закону «О нотариате», увольнение нотариуса не по собственному желанию происходит на основании решения суда о лишении права заниматься нотариальной деятельностью в случаях:

осуждения за совершение умышленного преступления после вступления решения суда в законную силу;

ограничения дееспособности или признания недееспособным;

по ходатайству нотариальной палаты за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушение законодательства, а также в случае невозможности исполнять профессиональные обязанности по состоянию здоровья (при наличии медицинского заключения) и в других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

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