В Новосибирске суд прекратил полномочия нотариуса после двухлетних разбирательств

Апелляционная инстанция оставила без изменений решение суда Заельцовского района о прекращении полномочий нотариуса Игоря Папилина. Решение вступает в силу незамедлительно. Об этом сообщают в управлении судебного департамента по Новосибирской области. По информации суда Заельцовского района, решение о лишении нотариуса полномочий было принято в феврале по иску Нотариальной палаты Новосибирской области.
— Истец свои требования мотивировал тем, что Папилиным допускались неоднократные нарушения законодательства, — напоминает хронологию пресс-служба районного суда. — Папилин привлекался к дисциплинарной ответственности общим собранием членов Нотариальной палаты. В октябре 2021 года было принято решение об обращении в суд с ходатайством о лишении нотариуса Папилина права нотариальной деятельности.
Согласно федеральному закону «О нотариате», увольнение нотариуса не по собственному желанию происходит на основании решения суда о лишении права заниматься нотариальной деятельностью в случаях:
Ранее редакция сообщала о досрочном прекращении полномочий правительства одного из сибирских регионов.
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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