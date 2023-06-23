В Октябрьском районе Новосибирска снесут около 300 частных домов

Мэрия Новосибирска намерена запустить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города Новосибирска. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии.

Согласно документу, на территории должно появиться 472 тысячи кв. м новой недвижимости: средне- и многоэтажные жилые дома высотой 9–30 этажей, объекты социального и бытового обслуживания, здравоохранения и образования (по проекту планировки предусмотрено строительство трех детских садов и школы), новые дороги, а также магазины и спортивные объекты.

Срок реализации проекта комплексного развития территорий — до 2042 года включительно. На указанной территории в настоящее время находятся более 300 объектов недвижимости, в том числе один многоквартирный дом, частные дома, нежилые здания и постройки. Все они подлежат сносу.

Отмечается, что на пересечении улиц Коммунстроевской и Декабристов находится объект культурного наследия — водонапорная башня комплекса сооружений станции «Ново-Николаевск» Алтайской железной дороги, что повлечет установление режима использования земель и земельных участков, ограничивающего хозяйственную деятельность и запрещающего/ограничивающего строительства (в том числе по высотным параметрам).

Башня представляет собой объемно-пространственную композицию двухъярусного сооружения 1913–1915 гг. постройки. Имеет круглую форму в плане, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу. Приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области включена в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 19 апреля 2016 года.

Напомним, в этом году в Новосибирской области дан старт нескольким проектам КРТ: жилмассиву «Клюквенный» (на первом планируется формирование 6 кварталов общей площадью 41 га с расчетным количеством возводимого жилья 541 тысяча кв м) и «Смарт Сити» (на первом этапе планируется освоить участок площадью 1386776,2 кв. м). Постановлением мэра от 10 апреля 2023 года мэром Новосибирска подписано постановление о КРТ в границах ул. Героев Революции, ул. Физкультурной, ул. Красный Факел в Первомайском районе. Под снос попадают два многоквартирных дома, признанных аварийными.

По информации регионального Минстроя, всего в регионе определены 24 территории, подлежащие комплексному развитию. Это в общей сложности 219,8 тыс га, на которых планируют построить 4,9 млн кв. метров жилья.

Ранее редакция сообщала, что напротив острова Кораблик в Новосибирске начнется массовое жилищное строительство.