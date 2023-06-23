Майнкрафт Шоу в Новосибирске перенесли на сентябрь

«Майнкрафт Шоу» состоится в сентябре этого года в Новосибирске. Об этом сообщает НГС с ссылкой на ответ организатора.

Шоу должно было состояться 12 июня. Но организаторы несколько раз его переносили. Причиной переносов послужил промокший реквизит. В группе сообщества в ВКонтакте размещено объявление с просьбой тем, кому еще не вернули деньги, «продублировать» ещё раз сообщение» на почту.

Под постом можно обнаружить комментарии несколько комментариев:

— Я уже несколько раз отправила заявление и чек и билеты, молчат, даже перестали отвечать, — рассказывает Анна Воронцова. — Ожидаем поступления денежных средств, — отметила Ксения Ищенко.

Ранее редакция сообщала о том, что молодежный фестиваль VK Fest впервые пройдёт в Новосибирске.