В Новосибирске суд признал законным лишение мандатов депутатов Бойко* и Пироговой

Центральный районный суд города Новосибирска признал законным лишение решение о досрочном прекращении полномочий депутатов горсовета Новосибирска Хельги Пироговой (находится в межгосударственном розыске) и Сергея Бойко* (признан иноагентом). Об этом говорится в сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области во «ВКонтакте». Ответчиками по двум искам являлись прокуратура города Новосибирска, прокуратура Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска.

Решения суда не вступили в законную силу.

Напомним, на июньской сессии городского совета обсуждался вопрос о лишении депутатских полномочий членов коалиции «Новосибирск 2020» Хельги Пироговой и Сергей Бойко*. Поводом для этого, стали не предоставленные ими сведения о доходах и результаты почерковедческой экспертизы отчетных документов депутатов. Решение было принято большинством голосов. Срок их полномочий закончился 4 июля 2023 года.

4 июля Бойко* и Пирогова подали исковые заявления о признании незаконным решения о досрочном прекращении их полномочий.

Позже в телеграм-канале коалиции по итогам заседания комиссии горсовета по местному самоуправлению была размещена информация о том, что исполнять депутатские обязанности на округах депутатов от коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко* и Хельги Пироговой будут их коллеги с соседних округов до проведения довыборов на этих территориях. Так округ Сергея Бойко* в Центральном районе временно отходит в «юрисдикцию» председателя комиссии по муниципальной собственности единоросса Сергея Бондаренко. Округ Хельги Пироговой передаётся председателю комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, коммунисту Андрею Любавскому.

*В апреле 2023 года включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Ранее редакция сообщала, что Бойко* и Пирогова оспаривают в суде решение горсовета Новосибирска о лишении полномочий.